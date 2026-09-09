ChatGPT Images 2.5.. ارسم فكرتك للذكاء الاصطناعي بدلًا من وصفها بالكلمات

خبرني - أطلقت "OpenAI" إصدارها الأحدث من نموذج توليد الصور ChatGPT Images 2.5، مع مجموعة من التحسينات التي تجمع بين السرعة وجودة النتائج، بهدف جعل إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي أكثر دقة وسلاسة وأقل إحباطًا للمستخدمين.

وتشير "OpenAI" إلى أن المستخدمين يولدون بالفعل أكثر من 3 مليارات صورة أسبوعيًا عبر تشات جي بي تي وواجهة برمجة التطبيقات (API)، فيما يركز التحديث الجديد على تسريع هذه العملية وتحسين دقة الصور الناتجة بشكل ملحوظ.

تفاصيل أكثر واقعية وثباتًا في الصور

يركز Images 2.5 على تحسين التفاصيل، والإضاءة الطبيعية، والخامات، بحيث تبدو الصور أكثر واقعية وأقل اصطناعية، خصوصًا في العناصر التي كانت تبدو سابقًا وكأنها مصنوعة من البلاستيك، بحسب تقرير نشره موقع "digitaltrends".

كما أصبح النموذج أكثر قدرة على الالتزام بالصور المرجعية التي يقدمها المستخدم، ما يعني أن تحويل صورة شخصية إلى مشهد أو أسلوب بصري جديد سيحافظ بدرجة أكبر على ملامح الوجه والخصائص الأساسية للشخص، بدلًا من تغييرها بشكل كبير أثناء التوليد.

وتقول "OpenAI" إن الإصدار الجديد يوفر:

- توليدًا أسرع للصور للحفاظ على تدفق الأفكار والإبداع.

- دقة أعلى في التفاصيل لإنتاج صور أكثر طبيعية وقابلية للتعرّف.

- ثباتًا أكبر للعناصر عند إجراء تعديلات متعددة على الصورة.

- إمكانية إجراء تعديلات أكثر دقة باستخدام التعليقات المباشرة.

وبحسب الشركة، أصبح توليد الصور أسرع بنسبة تصل إلى 50% مقارنةً ب Images 2.0.

ميزة Sketch.. ارسم فكرتك قبل أن ينفذها الذكاء الاصطناعي

ومن أبرز الإضافات الجديدة ميزة Sketch، التي تتيح للمستخدم رسم فكرة سريعة داخل تشات جي بي تي، بدلًا من محاولة وصفها بالتفصيل عبر النصوص.

ويمكن، على سبيل المثال، رسم مخطط أولي لغرفة أو تصور لملابس معينة، ثم تحويل هذا الرسم البسيط إلى صورة نهائية أكثر احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وتأتي الميزة الجديدة إلى جانب قوالب جاهزة لإنشاء الملصقات والمنشورات الدعائية وصور المنتجات، فضلًا عن إمكانية إضافة تعليقات مباشرة على الصور لتحديد التعديلات المطلوبة بدقة أكبر.

وتمنح هذه الأدوات المستخدمين تحكمًا أكبر في النتائج، دون الحاجة إلى امتلاك خبرة متقدمة في التصميم أو برامج تحرير الصور.

تعديلات أكثر ذكاءً دون إفساد الصورة الأصلية

حسّنت "OpenAI" أيضًا قدرات تحرير الصور في الإصدار الجديد. فإذا طلب المستخدم تغيير عنصر واحد، مثل استبدال الخلفية أو تعديل منتج، يفترض أن يحافظ النموذج على بقية عناصر الصورة دون تغييرات غير مطلوبة.

كما تستمر هذه القدرة على الحفاظ على التفاصيل عبر جولات متعددة من التعديلات، بحيث لا تؤدي التغييرات الجديدة إلى إلغاء تعديلات سابقة أو تغيير عناصر الصورة عشوائيًا بعد عدة أوامر.

مشاركة الأوامر وإنشاء الصور عبر API

وأصبحت إمكانية مشاركة الأمر النصي (Prompt) المستخدم لإنشاء الصورة متاحة أيضًا، ما يسمح للمستخدمين بإعادة إنتاج صورة أعجبتهم باستخدام صورهم وتفاصيلهم الخاصة.

وعلى مستوى المطورين، تطلق "OpenAI" كذلك نماذج GPT-Image-2.5 Flare وSunburst عبر واجهة API، لتوفير التحسينات نفسها في السرعة وجودة الصور داخل التطبيقات والمنتجات التي تعتمد على تقنيات الشركة.

وأوضحت "OpenAI" أن ChatGPT Images 2.5 متاح حاليًا لجميع مستخدمي ChatGPT وChatGPT Work وCodex عبر أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة والويب.