دراسة تثير القلق.. مكمل شائع لتحسين التركيز يؤثر على عمر الرجال

خبرني - توصلت دراسة واسعة شملت أكثر من 270 ألف شخص إلى أن حمضًا أمينيًا شائعًا قد يرتبط بقصر عمر الرجال تحديدًا، في حين لم يُظهر التأثير نفسه لدى النساء.

وأجريت الدراسة من قبل فريق بحثي من جامعة هونغ كونغ وجامعة جورجيا، ضم كلًا من جي في تشاو، ويوتانغ سون، وجونمنغ تشانغ، وكيشيونغ يي، بهدف تحليل العلاقة بين حمضي الفينيل ألانين والتيروزين -وهما حمضان أمينيان مرتبطان بعمليات التمثيل الغذائي ووظائف الدماغ- وبين طول العمر.

وأظهرت النتائج وجود اختلاف واضح بين الجنسين، إذ ارتبط ارتفاع مستويات التيروزين بانخفاض متوسط العمر المتوقع لدى الرجال، دون تسجيل تأثير يُذكر لدى النساء، وفقاً لما نقله موقع "Science Daily".



التيروزين

يُستخدم التيروزين على نطاق واسع كمكمل غذائي يُروّج له لتحسين التركيز والانتباه والأداء الذهني، ما يثير تساؤلات حول تأثيراته طويلة المدى.

ويُشار إلى أن الأحماض الأمينية اللبنات الأساسية لبناء البروتينات في الجسم، ويوجد كل من الفينيل ألانين والتيروزين في الأطعمة الغنية بالبروتين، كما يتوفران أيضًا في شكل مكملات غذائية.

لكن دور التيروزين لا يقتصر على بناء البروتين، إذ يساهم في إنتاج نواقل عصبية مثل الدوبامين، وهو مركب كيميائي يلعب دورًا مهمًا في تنظيم المزاج والدافعية والتفكير. ورغم هذه الوظائف الحيوية، لا يزال العلماء غير متأكدين من كيفية تأثير التغيرات طويلة الأمد في مستوياته على عملية الشيخوخة.

التيروزين وعمر الرجال

وأشارت التحليلات الجينية إلى احتمال وجود علاقة سببية بين ارتفاع مستويات التيروزين وانخفاض متوسط العمر المتوقع لدى الرجال، حيث قدّر الباحثون أن الارتفاع في مستوياته قد يرتبط بتقليل العمر بنحو عام تقريبًا.

في المقابل، لم تُسجّل أي علاقة مماثلة لدى النساء، إذ لم يظهر التيروزين تأثيرًا واضحًا على متوسط العمر لديهن.

واستمر هذا الارتباط حتى بعد ضبط تأثير الفينيل ألانين وعوامل أخرى، ما يعزز فرضية وجود تأثير مستقل للتيروزين على الشيخوخة لدى الرجال. كما لاحظ الباحثون أن الرجال يمتلكون مستويات أعلى من التيروزين مقارنة بالنساء، وهو ما قد يساهم جزئيًا في تفسير الفجوة المعروفة في متوسط العمر بين الجنسين، دون أن يثبت أنه السبب الوحيد.



التيروزين ومقاومة الإنسولين

لا تزال الآليات البيولوجية الدقيقة غير واضحة، لكن الباحثين يطرحون عدة تفسيرات محتملة، من بينها ارتباط التيروزين بمقاومة الإنسولين، وهي حالة تقل فيها استجابة الخلايا لهرمون الإنسولين وترتبط بعدد من الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر.

كما يشارك التيروزين في إنتاج نواقل عصبية مرتبطة باستجابة الجسم للتوتر، وقد تختلف هذه المسارات الهرمونية بين الرجال والنساء، ما قد يفسر ظهور التأثير لدى الرجال فقط.

ومع ذلك، تبقى هذه التفسيرات في إطار الفرضيات التي تحتاج إلى مزيد من البحث.

هل حان التوقف عن تناولها؟

يؤكد الباحثون أن الدراسة لم تختبر مكملات التيروزين بشكل مباشر، بل ركزت على مستوياته الطبيعية في الجسم، وبالتالي لا يمكن الجزم بأن تناول المكملات يؤدي إلى تقصير العمر.

ويشيرون إلى أن الأشخاص الذين لديهم مستويات مرتفعة بشكل غير معتاد قد يستفيدون من مراجعة النظام الغذائي، بما في ذلك تقليل مصادر البروتين الغنية بالتيروزين، مع التأكيد على أن هذه التوصيات ما تزال بحاجة إلى دراسات إضافية قبل اعتمادها بشكل نهائي.