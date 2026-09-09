هل تشرب كمية ماء كافية؟.. 5 إشارات يرسلها جسمك دون أن تلاحظ

خبرني - يظن الكثيرون أن الشعور بالعطش هو المؤشر الوحيد على حاجة الجسم للماء، لكن الحقيقة أن الجسم يرسل عدة إشارات مبكرة تكشف مستوى الترطيب قبل الوصول إلى مرحلة الجفاف.

ويؤكد خبراء الصحة أن هذه العلامات قد تكون بسيطة وواضحة في الوقت نفسه، مثل لون البول، ومستوى النشاط والطاقة، وحتى حالة الجلد، ما يساعد في تقييم ما إذا كان الجسم يحصل على كمية كافية من السوائل يوميًا.

وتختلف احتياجات الماء من شخص لآخر وفقًا لعوامل متعددة مثل العمر، والنشاط البدني، ودرجة الحرارة، لكن فهم هذه الإشارات يمكن أن يساعد في الحفاظ على ترطيب صحي ومستقر.



وفيما يلي بعض العلامات التي تخبرك بأنك تشرب كمية كافية من الماء وأن جسمك مرطب جداً، بحسب تقرير نشره موقع "verywell health".

1. ثبات الوزن

ثبات وزن الجسم خلال اليوم مؤشر آخر على الترطيب الجيد. فالتقلبات الطفيفة طبيعية، لكن فقدان أكثر من 2% من وزن الجسم خلال يوم واحد يشير إلى عدم شرب كمية كافية من الماء، وفي هذه الحالة، فإن زيادة شرب الماء يساعد على استقرار الوزن.

2. بول أكثر شفافية

أسهل طريقة لمعرفة ما إذا كنت مُرطّبًا جيدًا هي إلقاء نظرة على لون بولك؛ فالبول الفاتح (المخفف) عادة ما يكون علامة جيدة على ترطيب الجسم. أما البول الأصفر الداكن أو البني، فيشير إلى تركيز أعلى من صبغة "اليوروكروم" الصفراء الموجودة في البول، ما يعني حاجتك لشرب مزيد من السوائل.

مع ملاحظة أن بعض الأدوية والمكملات الغذائية وأنواع الطعام (كفيتامينات B والحديد وبعض المضادات الحيوية) قد تغيّر لون البول، لذا يُفضّل استشارة طبيبك أو الصيدلي أو أخصائي التغذية عند القلق بشأن ذلك.

3. تراجع أعراض الجفاف

يمكن للترطيب الجيد أن يحسّن أو يعكس علامات الجفاف مثل العطش، جفاف الفم، الصداع، الإرهاق، جفاف البشرة، والدوخة، مشكلات التركيز، التعرق المفرط، تشنجات العضلات، انخفاض ضغط الدم، وتسارع ضربات القلب.

كما يزيد الجفاف من خطر الإصابة بحالات صحية أخرى، كحصى الكلى، والإمساك، والتهابات المسالك البولية، بينما يقلل شرب كمية كافية من الماء من هذه المخاطر.

4. تحسّن الطاقة ووظائف الدماغ

قد تلاحظ تحسنًا في القدرات الإدراكية ومستوى الطاقة عند زيادة شرب الماء، خصوصًا إذا لم تكن تشرب كفايتك أصلًا؛ إذ إن فقدان أكثر من 2% من وزن الجسم بسبب الجفاف يؤثر سلبًا على المزاج، ويزيد الشعور بالإرهاق والقلق ويقلل اليقظة الذهنية. كما يُضعف الجفاف القدرة على أداء المهام الإدراكية المرتبطة بالتناسق والانتباه والوظائف التنفيذية.

5. بشرة أكثر ترطيبًا

وفق مراجعة لست تجارب سريرية، قد يحسّن شرب المزيد من الماء ترطيب الطبقة الخارجية من البشرة لدى الأشخاص الأصحاء، ما يمنح البشرة مظهرًا أكثر صحة ومرونة. لكن الأدلة العلمية على ذلك لا تزال ضعيفة نسبيًا، وتحتاج مزيدًا من الأبحاث لتأكيد ما إذا كان هذا يقلل جفاف أو خشونة البشرة بشكل ثابت.

كمية الماء التي تحتاجها فعليًا

بشكل عام، تحتاج المرأة البالغة إلى نحو 9 أكواب من الماء يوميًا لتحقيق صحة مثالية، بينما يحتاج الرجل إلى نحو 13 كوبًا، وتشمل هذه الكمية الماء المستهلك من الشرب المباشر والسوائل الأخرى والطعام أيضًا.