أبل تطلق آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس.. شريحة جديدة وكاميرا أكثر احترافية وبطارية أقوى

خبرني - أطلقت شركة أبل الأمريكية الأربعاء، خلال مؤتمر "Surprise and Shine" سلسلة هواتف iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max.

يتوفر هاتف آيفون 18 برو وهاتف آيفون 18 برو ماكس، باللون الأسود العميق، والفضي الراقي، والأزرق "الجَليدي" (Glacier) الجديد، واللون العنابي الذي يُعد "لوناً جديداً يتسم بالرقي والتميز".

وتدعم سلسلة هواتف iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max شريحة A20، والهواتف مزودة بأقوى بطارية في تاريخ أبل.

عبر هواتف آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس، يمكن لـSiri تنفيذ إجراءات داخل تطبيقاتك، بما في ذلك تطبيقات الجهات الخارجية.

ومن خلال هواتف iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، يتعرف Siri على سياقك الشخصي عبر التطبيقات، مثل "البريد" و"الرسائل".

وفقا لأبل، عبر هواتف آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس، "يكمن إجراء محادثات غنية مع Siri باستخدام الصوت أو الكتابة عبر جهاز iPhone، أو من خلال تطبيق Siri الجديد كلياً والموجود مباشرةً على شاشتك الرئيسية"ز

وفقا لأبل تم دمج تطبيق Siri مباشرةً في تطبيق الكاميرا على جهاز iPhone، مما يتيح لك طرح الأسئلة وتنفيذ إجراءات — مثل إضافة أحداث متعددة إلى تقويمك دفعة واحدة."

عبر تطبيق سيري، يحتوي المساعد الذكي على أصوات Siri المدعومة بالذكاء الاصطناعي ؛ إذ يعتمد هاتف iPhone 18 Pro على أكثر نماذج أبل تطوراً على الإطلاق للعمل مباشرةً على الجهاز، مما يتيح توليد أصوات غنية بالتعبيرات. ويمكنك الاختيار من بين خيارات متعددة، ثم تخصيص سرعة الكلام ومستوى التعبير."

وقالت أبل إن تطبيق سيري الذكي الجديد والمستقل بذاته المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وبخلاف الانجليزية، تطبيق سيري الذكي سيدعم عدد من اللغات المختلفة بداية من أكتوبر/تشرين الأول 2026.

وقالت شركة أبل إن شريحة A20 Pro "تعد شريحة استثنائية ترسي معياراً جديداً للحوسبة المحمولة؛ إذ تتميز ببنية جديدة كلياً تعتمد على تقنية 2 نانومتر".

تضم الشريحة وحدة معالجة مركزية (CPU) سداسية النوى، تشمل نواتين جديدتين فائقتا الأداء (تصل سرعتهما إلى زيادة بنسبة 20%) وأربع نوى جديدة للكفاءة. وتُصنَّف النوى فائقة الأداء بأنها "بمستوى أداء أجهزة سطح المكتب" و"الأسرع من نوعها في أي هاتف ذكي".

في هاتف آيفون 18 برو الجديد، تتميز وحدة معالجة الرسومات (GPU) الجديدة بتصميم يضم 7 أنوية، مما يوفر أداءً رسومياً أسرع بنسبة تصل إلى 40%، إلى جانب زيادة في عرض النطاق الترددي ومسرعات عصبية جديدة تضاعف سرعة العمليات الحسابية (8FP)؛ مما يسهّل تشغيل نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) التابعة لجهات خارجية مباشرةً على الجهاز.

وقد واصلت وحدة المحرك العصبي (Neural Engine) تطورها عاماً بعد عام، حيث أُضيفت وحدة ثانية ليصل إجمالي عدد الأنوية إلى 32 نواة.

وتُعد شريحة "A20 Pro" الخيار الأمثل لتشغيل النماذج المتقدمة محلياً على الجهاز، كما أنها تتمتع بأوسع واجهة ذاكرة قدمناها على الإطلاق في هاتف iPhone.

يتميز هاتف iPhone 18 Pro بنظام تبريد يعتمد على غرفة بخار من الجيل التالي، مما يساعد النظام على التعامل مع كميات أكبر من الحرارة؛ إذ تبلغ مساحة سطحها ثلاثة أضعاف مساحة الغرفة الموجودة في هاتف iPhone 17 Pro. كما يتم تدوير المياه منزوعة الأيونات باستمرار داخل النظام لتحقيق تحسينات كبيرة في الأداء الحراري.

و يحقق هاتف iPhone 18 Pro قفزة هائلة أخرى بفضل كفاءة شريحة A20 Pro؛ فعلى الرغم من صغر حجمه مقارنةً بطراز Pro Max، إلا أنه يوفر العمر نفسه للبطارية.

ويشهد هاتف iPhone 18 Pro Max أكبر زيادة في عمر البطارية على الإطلاق في هواتف iPhone، إذ تصل مدة تشغيل الفيديو إلى 36 ساعة في طراز iPhone 18 Pro، و45 ساعة في طراز iPhone 18 Pro Max.

أما في حالات الاستخدام المعتاد، فيصل عمر البطارية إلى 24 ساعة لكل شحنة في طراز 18 Pro، وإلى 30 ساعة لكل شحنة في طراز Pro Max.

كما أصبح الشحن السلكي أسرع؛ حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 50% في غضون 15 دقيقة تقريباً، وتوفر 5 دقائق من الشحن السلكي طاقة تكفي لتشغيل الفيديو لمدة 6 ساعات.