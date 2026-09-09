تحد لـ12 دولة غربية.. إسرائيل تبحث الأربعاء إقامة 747 وحدة استيطان

خبرني - كشفت جمعية حقوقية إسرائيلية عن أن لجنة حكومية إسرائيلية ستبحث، اليوم الأربعاء، إقامة 747 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة، غداة إعلان 12 دولة غربية اعتزامها فرض قيود على سلع المستوطنات.

وقالت جمعية "تخطيط وحقوق إنسان- بِمكوم" اليسارية الرافضة للاستيطان، في بيان: "من المقرر أن تبحث اللجنة الفرعية للاستيطان التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية اليوم 3 مخططات استيطانية في الضفة الغربية".

وأشارت إلى أن ذلك يأتي بعد أقل من 12 ساعة على إعلان 12 دولة غربية اعتزامها فرض قيود على التجارة مع المستوطنات، ومطالبتها إسرائيل بالوقف الفوري للتوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين.

وتتباهى الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، بأنها منذ تشكيلها أواخر العام 2022، أقرت إقامة 104 مستوطنات جديدة، بينما أقامت 160 بؤرة استيطانية زراعية في الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت الجمعية أنه بحسب تحليل أجرته "تشمل المخططات الثلاثة إجمالا 747 وحدة استيطانية في يطاف غرب وماعوز وعادي عاد".

وتابعت: "يبرز من بين هذه المخططات مخطط لإقامة مستوطنة يطاف غرب في الأغوار".

وأوضحت أنه "يمتد على نحو 200 دونم (الدونم = ألف متر مربع)، ويشمل بناء 281 وحدة استيطانية، بمحاذاة منطقة كان يعيش فيها تجمع رأس عين العوجا الفلسطيني".

وأكملت: "وقد استخدم أهالي التجمع الأراضي المشمولة بالمخطط للرعي والزراعة".

وأردفت أن رأس عين العوجا كان أكبر تجمع رعوي فلسطيني في الضفة الغربية، إلى أن اضطر سكانه إلى مغادرة المنطقة أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي "إثر عنف وضغوط متواصلة من المستوطنين".

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في 156 مستوطنة و360 بؤرة استيطانية بالضفة المحتلة، بما فيها الشطر الشرقي لمدينة القدس، ويرتكبون اعتداءات إرهابية بهدف تهجير الفلسطينيين قسرا.