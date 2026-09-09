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الأردن وسورية تبحثان التحضيرات للدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى

  • 09 أيلول 2026
  • 20:08
الأردن وسورية تبحثان التحضيرات للدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى

خبرني - بحثت الأردن وسورية، الأربعاء، التحضيرات للدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى، المقرر عقدها في دمشق خلال تشرين الأول من العام الحالي.

ووفقا لبيان أردني وسورية مشترك، بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي ووزير خارجية سورية أسعد الشيباني، التحضيرات للدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى المُقرَّر عقدها في دمشق خلال تشرين الأول هذا العام، ومتابعة تنفيذ مخرجات الدورة الثانية التي عُقدت في عمّان في نيسان الماضي، وترجمة ما تم التوافق عليه إلى خطوات عملانية، خصوصًا في قطاعات التجارة والاستثمار والنقل والجمارك والمياه والطاقة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين.

وعقد الصفدي والشيباني مباحثات موسّعة، أكّدا فيها الحرص على البناء على ما تشهده العلاقات الأردنية السورية من تطور مستمر، ومواصلة العمل لتطويرها شراكة استراتيجية شاملة، وتعزيز التعاون العملاني والمؤسساتي بين البلدين في مختلف المجالات.

وأكّد الصفدي موقف المملكة الثابت في دعم سوريا في عملية إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها وتحفظ حقوق السوريين كافة، مشدّدًا على أنّ أمن سوريا واستقرارها ركيزة لأمن واستقرار المنطقة.

واتفق الصفدي والشيبانيعلى إدامة التشاور والتواصل، والتنسيق بين الجهات المعنية في البلدين لمتابعة مسارات التعاون وتنفيذ ما يتم التوافق عليه، بما يعزز العلاقات الأخوية ويخدم مصالح البلدين والشعبين.

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