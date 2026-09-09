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  • الحاج توفيق يدعو المستثمرين الأوروبيين إلى الأردن: فرص استثمارية وشراكات طويلة الأمد

الحاج توفيق يدعو المستثمرين الأوروبيين إلى الأردن: فرص استثمارية وشراكات طويلة الأمد

  • 09 أيلول 2026
  • 19:57
الحاج توفيق يدعو المستثمرين الأوروبيين إلى الأردن فرص استثمارية وشراكات طويلة الأمد

خبرني - دعا رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمّان، العين خليل الحاج توفيق، المستثمرين ورجال الأعمال الأوروبيين إلى المشاركة في مؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي، المقرر عقده في منطقة البحر الميت في 19 تشرين الثاني المقبل، برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، وبحضور رئيسة المفوضية الأوروبية.

وقال الحاج توفيق، خلال مداخلة له في اجتماع الغرفة العربية الفرنسية في باريس، إن الأردن لا يمثل مجرد سوق محلية، بل يشكل منصة آمنة ومستقرة في منطقة مليئة بالتحديات، مستندًا إلى شبكة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطه بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والدول العربية وكندا وسنغافورة وبريطانيا.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تجعل من الأردن نقطة انطلاق إلى أسواق عالمية تضم مئات الملايين من المستهلكين، إلى جانب موقعه الاستراتيجي الذي يؤهله ليكون مركزًا رئيسيًا وآمنًا للمساهمة في جهود إعادة الإعمار في سوريا والمنطقة.

وأوضح أن المؤتمر سيشهد عرض فرص استثمارية حقيقية ومدروسة وجاهزة للتنفيذ، ضمن رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023–2033، التي تحظى برعاية جلالة الملك ومتابعته.

ودعا الحاج توفيق المستثمرين إلى عدم النظر إلى مشاركتهم في المؤتمر باعتبارها حضورًا عابرًا، وإنما بداية لشراكات طويلة الأمد مع الأردن، مؤكدًا أن المملكة تتمتع بالاستقرار والانفتاح على التعاون.

ولفت إلى أن زيارة الأردن ستتيح للمشاركين التعرف إلى مقوماته السياحية والثقافية والتاريخية، وفي مقدمتها موقع المغطس والبتراء، إلى جانب العديد من المواقع الدينية والتاريخية والثقافية.

وختم الحاج توفيق دعوته بالقول إن الأردن ليس فرصة استثمارية فقط، بل تجربة حضارية وسياحية فريدة، داعيًا المشاركين إلى زيارة المملكة واكتشاف الفرص والالتقاء بالشركاء، بعيدًا عن الصورة التي قد ترسمها عناوين الأخبار.

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