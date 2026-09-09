الخطيب: زيادة أعداد المقبولين في تخصصي الطب وطب الأسنان للحد من دراستهم خارج الأردن

خبرني - قال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم مهند الخطيب، إن قرار زيادة أعداد المقبولين في تخصصي الطب وطب الأسنان في الجامعات الأردنية للعام الجامعي المقبل، جاء في إطار المراجعات الدورية للطاقات الاستيعابية للجامعات في مختلف التخصصات.

وأضاف في تصريحات لقناة "المملكة" أن القرار جاء للحد من توجه الطلبة الأردنيين إلى دراسة التخصصات الطبية خارج الأردن، إضافة إلى توفير الموارد المالية التي قد ينفقها الطلبة على الدراسة خارج المملكة.

وأكد الخطيب أن عمليات القبول لا تعتمد على التوزيع الجغرافي، باستثناء بندين، هما الطلبة أوائل المحافظات، حيث يخصص لكل محافظة 6 مقاعد في تخصص الطب و4 مقاعد في تخصص طب الأسنان. وستبقى هذه الحصة ثابتة لا تتغير، لأنها عبارة عن عدد وليست نسبة.

وأضاف أن الاستثناء الثاني يتمثل في المكرمة الملكية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة، وتبلغ نسبتها 10% من العدد الإجمالي، مشيرًا إلى أن حصة هذه المكرمة ستزداد نتيجة زيادة العدد الأصلي الذي سيتم ترشيحه للقبول.

وأشار إلى أن آخر موعد لتقديم طلبات المنافسة على المنح الخارجية هو اليوم عند الساعة 12 بعد منتصف الليل.

وأقرّ مجلس التعليم وتطوير الموارد البشرية، برئاسة وزير التربية والتعليم عزمي محافظة، الأربعاء، زيادة أعداد المقبولين في تخصصي الطب وطب الأسنان في الجامعات الأردنية للعام الجامعي 2026-2027، في إطار مراجعة دورية للطاقة الاستيعابية ومعايير الاعتماد.

ورفع المجلس عدد المقبولين في الطب ضمن البرنامج العادي في الجامعات الرسمية من 640 إلى 840 طالبا، وفي طب الأسنان من 320 إلى 400 طالب، كما أقر زيادة أعداد المقبولين في البرنامج الموازي، إلى جانب زيادة أعداد الطلبة المقبولين في الجامعات الخاصة بواقع 20 طالبا لكل تخصص في كل جامعة.

ويأتي القرار، وفق المجلس، بهدف خفض أعداد الطلبة الأردنيين الدارسين لتخصصي الطب وطب الأسنان خارج المملكة، والحدّ من الإنفاق على الدراسة في الخارج، مع الحفاظ على جودة مخرجات التعليم، فيما يبحث المجلس رفع الحد الأدنى لمعدل قبول الطلبة الأردنيين الراغبين بدراسة الطب خارج المملكة.