مجموعة إم بي سي تقيل مديرها التنفيذي علي جابر

خبرني - قالت مصادر مطلعة إن مجموعة إم بي سي قررت إعفاء المدير التنفيذي لقنواتها، علي جابر من منصبه، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي يعود إلى رفضه الانتقال إلى السعودية والعمل من الرياض، وذلك بعد سنوات من انتقال المجموعة من دبي إلى العاصمة السعودية.

وبدأت مجموعة إم بي سي عملها من لندن، قبل أن تنتقل إلى دبي، ثم بدأت لاحقاً عملية نقل مقرها الرئيسي إلى الرياض، والتي اكتملت مطلع يناير/كانون الثاني 2026. وأكدت المصادر أن رفض علي جابر المولود عام (1961)، الانتقال إلى الرياض كان السبب الرئيسي وراء القرار، في وقت تتجه فيه المجموعة إلى إعادة هيكلة إدارية ومالية خلال المرحلة المقبلة. ولم تعلن مجموعة «إم بي سي» أو جابر، حتى كتابة هذه السطور، رسمياً قرار الإعفاء أو أسبابه.

علي جابر من أبرز الأسماء في صناعة الإعلام العربي. بدأ مسيرته في تأسيس وإدارة تلفزيون المستقبل، الذي كان يملكه رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، كما عمل محاضراً في الجامعة الأميركية في بيروت، ومستشاراً إعلامياً في المكتب التنفيذي للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قبل انتقاله إلى مجموعة إم بي سي عام 2008، إذ تولى إدارة قنواتها لسنوات طويلة.

تشير المعلومات إلى أن قرارات أخرى قد تُتخذ خلال الأشهر القليلة المقبلة، وتتعلق بعدد من العاملين في مجموعة إم بي سي، وسط حديث عن وضع أكثر من 70 موظفاً على لائحة إنهاء الخدمات. وتكشف المصادر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خفض الميزانية المالية للمجموعة وإعادة هيكلة بعض قطاعاتها، الأمر الذي قد يترتب عليه مزيد من التغييرات في المناصب والوظائف خلال الفترة المقبلة.