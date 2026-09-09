أمنية تواصل توسعة شبكتها وتعزز استثماراتها في المرحلة الثانية من شبكة 5G للارتقاء بتجربة العملاء والمشتركين

خبرني – تواصل أمنية، إحدى شركات Beyon والمصنفة كأفضل شبكة موبايل في الأردن ، تنفيذ خطتها لتطوير وتوسعة شبكتها في مختلف محافظات المملكة، بهدف تعزيز قدراتها ورفع جاهزيتها لمواكبة النمو المتزايد في استخدام خدمات الإنترنت والبيانات، وتقديم تجربة اتصال أكثر سرعة واستقراراً وموثوقية للأفراد وقطاع الأعمال . ويشمل مشروع التوسعة تحديث مكونات الشبكة وزيادة سعتها وتحسين كفاءة أدائها، بما يتيح لأمنية مواصلة قدرتها على استيعاب الطلب المتنامي على خدمات البيانات والاتصالات ، ودعم الاعتماد المتزايد على ال خدمات والتطبيقات الرقمية في جوانب الحياة اليومية والأعمال.

ويمثل تطوير الشبكة أهمية خاصة لقطاع الأعمال، الذي يعتمد بصورة متزايدة على الاتصال في تشغيل أعماله والوصول إلى الخدمات السحابية وتبادل البيانات. وتوفر التوسعة قدرة أكبر على دعم استمرارية العمليات واحتياجات الشركات والمؤسسات، مع مرونة أعلى لمواكبة تطور أعمالها.

كما تنعكس أعمال التطوير على تجربة المشتركين الأفراد، من خلال دعم الاستخدام المتزايد للإنترنت في العمل والتعلم عن بُعد، والمكالمات المرئية، والألعاب الإلكترونية، ومنصات المحتوى الرقمي، إلى جانب القدرة على تشغيل عدد أكبر من الأجهزة المتصلة في الوقت نفسه.

وتواصل أمنية، بصفتها أول شركة اتصالات تطلق خدمات الجيل الخامس 5G في الأردن، تنفيذ المرحلة الثانية من توسعة شبكة الجيل الخامس بالشراكة الاستراتيجية مع شركة إريكسون العالمية. وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق التغطية وزيادة سعة الشبكة ورفع جاهزيتها لتلبية الاحتياجات الرقمية المتنامية للمشتركين وقطاع الأعمال.

وتأتي هذه الاستثمارات في الشبكة استناداً إلى الأداء الذي حققته أمنية، والذي حاز اعترافاً دولياً من خلال حصولها على جائزتي «أسرع شبكة موبايل في الأردن» (Fastest Mobile Network) لعام 2024 و«أفضل شبكة موبايل في الأردن» (Best Mobile Network) لعام 2025، استناداً إلى نتائج اختبارات أجراها المستخدمون عبر منصة Speedtest® التابعة لـOokla في ظروف الاستخدام الفعلي.

وقال الرئيس التنفيذي للدائرة التكنولوجية في أمنية، يوسف ساتر: " تطوير الشبكة بالنسبة لنا لا يتعلق فقط بزيادة السعة أو تحديث مكوناتها، بل بتهيئة الشبكة لما يحتاجه المشترك اليوم وما سيحتاجه غداً. ومع استمرار نمو استخدام البيانات والخدمات الرقمية، نواصل الاستثمار في شبكة قادرة على مواكبة هذا النمو وتقديم تجربة أكثر استقراراً وكفاءة للأفراد والشركات " .

وأضاف ساتر: " المرحلة الثانية من توسعة شبكة 5G بالشراكة مع إريكسون تمثل جزءاً مهماً من هذا التوجه، ونبني من خلالها على ما حققته أمنية منذ إطلاق الجيل الخامس في الأردن. كما أن حصولنا على تصنيف أسرع شبكة موبايل في الأردن لعام 2024، ثم أفضل شبكة موبايل في الأردن لعام 2025 من Ookla، يعكس أداء الشبكة في الاستخدام الفعلي، ويحفزنا على مواصلة الاستثمار في تطويرها " .

ويعكس المشروع توجه أمنية نحو تطوير بنيتها التحتية والارتقاء بتجربة المشترك، بما يواكب الاحتياجات المتغيرة للأفراد والمؤسسات، ويدعم الاعتماد المتزايد على الخدمات الرقمية في مختلف أنحاء المملكة.