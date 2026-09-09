تطوير الأراضي المجاورة للمغطس تواصل الأعمال الفنية والتصميمية لمشروع قرية بيت عنيا

خبرني - تواصل مؤسسة تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس تنفيذ الأعمال الفنية والتصميمية المرتبطة بتطوير مشروع قرية بيت عنيا، ضمن مراحل العمل الرامية إلى تطوير المنطقة المحيطة بموقع المغطس بما ينسجم مع خصوصية المكان وأهميته الدينية والتاريخية العالمية.

وفي هذا الإطار، نفّذ فريق المؤسسة، بمشاركة ثلاثة خبراء في تقييم الأثر التراثي وفقًا لمتطلبات اليونسكو، وممثلين عن كل من مديرية الأمن العام، والجهة المنفذة للأعمال الإنشائية، والشركة المشرفة على تصميم المتحف والقرية وتنفيذ البنية التحتية بصفتها الجهة التي تمثّل مالك المشروع، زيارة ميدانية إلى الموقع بهدف إجراء تقييم للأثر البصري للخطة الأمنية المقترحة.

وتضمّنت الزيارة تركيب أعمدة تجريبية ضمن أرض المشروع لمحاكاة العناصر المقترحة وتقييم مدى ظهورها من تلّ مار إلياس، بما يسهم في دراسة أثرها البصري ودعم القرارات التصميمية والتنفيذية بما يتناسب مع طبيعة الموقع ومحيطه.

وعقب الزيارة الميدانية، عُقِد اجتماع لمناقشة خطة التحضيرات لأعمال البنية التحتية، بحضور مدير عام هيئة موقع المغطس ومهندس من هيئة موقع المغطس، إلى جانب أعضاء فريق المشروع.

كما جرت زيارة قطعة الأرض المخصّصة لإنشاء متحف معمودية السيد المسيح لإجراء فحوصات للتربة ومناقشة المواقع المحتملة لمداخل المتحف، وذلك في إطار استكمال الدراسات الفنية اللازمة لتطوير وإعداد التصاميم لأحد أهم المكوّنات الرئيسية لقرية بيت عنيا.

وتأتي هذه الأعمال في إطار استكمال مراحل تطوير قرية بيت عنيا، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية، وضمن جهود مؤسسة تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس لتطوير المنطقة المحيطة بالموقع، بما ينسجم مع مكانته الدينية والتاريخية العالمية ويحافظ على طبيعته وتنوعه الحيوي ويلتزم بمتطلبات اليونسكو.

ويهدف المشروع إلى تطوير وجهة متكاملة تُثري تجربة الحجاج والزوار، وتعزّز مكانة الأردن على خارطة السياحة الدينية والثقافية والروحانية عالميًا، بالتزامن مع الاستعدادات لاحتفالية مرور ألفي عام على معمودية السيد المسيح في عام 2030، وما تمثّله هذه المناسبة من أهمية دينية عالمية وفرصة لتسليط الضوء على الأردن بوصفه جزءًا أصيلًا من الجغرافيا الحية للكتاب المقدّس.