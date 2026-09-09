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أسعار النفط تصعد بقوة.. وبرنت يتجاوز 101 دولار للبرميل

  • 09 أيلول 2026
  • 18:29
أسعار النفط تصعد بقوة وبرنت يتجاوز 101 دولار للبرميل

خبرني - عززت أسعار النفط من ارتفاعها في تعاملات بعد الظهيرة اليوم، وتجاوز خام "برنت" حاجز 101 دولار للبرميل لأول مرة منذ 24 يوليو الماضي.

وبحلول الساعة 16:39 بتوقيت موسكو، قفزت العقود الآجلة لخام "برنت" لشهر نوفمبر المقبل بنسبة 3.02% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة، لتصل إلى 100.88 دولار للبرميل، وقبل ذلك بوقت قصير كانت قد تجاوزت 101 دولار.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" لشهر أكتوبر بنسبة 3.09%، لتصل إلى 95.9 دولار للبرميل.

وأدى تصاعد الصراع في الشرق ​الأوسط إلى تزايد المخاوف بشأن تدفقات النفط، ومنذ ​اندلاع الحرب في 28 فبراير 2026، صعد خام برنت" إلى ما يصل إلى 126.41 دولار للبرميل، ​في ذروة بلغها يوم 30 أبريل الماضي.

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