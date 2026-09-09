كل ما تحتاج لمعرفته عن نظام تشغيل هواتف آيفون الجديدة IOS27

خبرني - تعلن أبل خلال ساعات قليلة من الآن عن أحدث إصدارات من هاتف آيفون، بما يشمل آيفون 18 بمختلف فئاته، وأول هاتف آيفون قابل للطي.



وستتيح أبل هذه الإصدارات الجديدة من هواتفها الذكية، للعمل بنظام التشغيل الحديث ios 27، الذي سبق وأعلنت عن ميزاته وقدراته خلال حدثها السنوي للمطورين.

وفيما يلي، نذكر بأهم ميزات نظام تشغيل ios 27، الذي سيكون المشغل الأساسي لأجهزة آيفون الجديدة:

نظام التشغيل الأحدث من أبل

ووفق تقرير لموقع "ماك رومرز"، يُعد iOS 27 أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS الذي يعمل على هواتف iPhone.

وقد كشفت Apple النقاب عن هذا النظام خلال مؤتمر WWDC، وهو متاح حالياً كنسخة تجريبية (Beta)، ومن المقرر إطلاقه رسمياً في شهر سبتمبر/أيلول الجاري بالتزامن مع طرح هواتف iPhone الجديدة.

ويتضمن iOS 27 ميزة "Siri AI"، وهي نسخة مطورة وشاملة من المساعد الذكي Siri، حيث أصبحت أكثر ذكاءً وقدرةً بكثير مما كانت عليه سابقاً.

كما يضيف النظام ميزات جديدة ضمن إطار "Apple Intelligence" داخل التطبيقات، ويقدم أدوات محدثة للرقابة الأبوية، بالإضافة إلى تحسينات في الأداء تزيد من سرعة عمل هاتف iPhone.

مساعد Siri AI

وتعتمد ميزة Siri AI على نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يجعل أداءها أقرب إلى نماذج مثل ChatGPT أو Claude مقارنةً بالإصدارات السابقة من Siri.

وبفضل هذه التقنية، يمكن لـ Siri إجراء محادثات متكاملة ومتبادلة، كما يمكنها الوصول إلى بياناتك الشخصية؛ مما يتيح لها معرفة المزيد عنك وتنفيذ مهام معقدة.

وتستطيع Siri البحث عبر تطبيقات مثل البريد (Mail) والرسائل (Messages) والملاحظات (Notes) والتذكيرات (Reminders) والتقويم (Calendar) وغيرها للعثور على ما تبحث عنه.

وتتمتع Siri بمعرفة واسعة النطاق، حيث يمكنها البحث في الويب للإجابة عن أسئلتك حول أي موضوع، فضلاً عن قدرتها على "رؤية" محتوى الشاشة، مما يتيح لك طلب مزيد من المعلومات عما تنظر إليه. علاوة على ذلك، يمكن لـ Siri اتخاذ إجراءات فعلية داخل التطبيقات، مثل صياغة رسائل البريد الإلكتروني، وإضافة أحداث إلى التقويم، ونقل الصور إلى ألبومات محددة.

ومن خلال نظام التشغيل الجديد، سيتوفر تطبيق مستقل لـ Siri يتيح لك التحدث إلى المساعد الذكي، ومراجعة المحادثات السابقة، والاطلاع على سجل الدردشات. هذا التطبيق متاح على أجهزة iPad وMac وiPhone المتوافقة وغيرها، وتتم مزامنة المحادثات عبر جميع الأجهزة.

وتظهر Siri ضمن ميزة "الجزيرة التفاعلية" (Dynamic Island)، كما أن السحب للأسفل من منتصف الشاشة يفتح واجهة جديدة للبحث أو طرح الأسئلة، وهي تحل محل واجهة بحث Spotlight التقليدية.

وقد أعادت Apple بناء فهرس البحث، مما أدى إلى تسريع عملية فهرسة المحتوى وتقديم نتائج أكثر دقة وملاءمة، لا سيما داخل تطبيق البريد (Mail).

ويمكنك التواصل مع Siri كتابةً عبر واجهة البحث أو طرح الأسئلة، أو باستخدام الأمر الصوتي "Hey Siri"، أو تفعيلها عبر الزر الجانبي، وستظهر لك حينها رسوم متحركة جديدة خاصة بـ Siri. تظهر الردود الموجزة لـ Siri في منطقة "الجزيرة التفاعلية"، ويمكنك السحب للأسفل للحصول على مزيد من المعلومات أو طرح سؤال متابعة.

كما يمكنك رفع الملفات والصور من خلال النقر على زر "+". وفي طرازي iPhone 17 Pro وiPhone Air، يمكنك اختيار صوت مخصص لـ Siri، مع إمكانية تعديل سرعة الكلام وطريقة التعبير الصوتي.

وتدعم أحدث هواتف iPhone من Apple أيضاً قدرات محسّنة للإملاء الصوتي بفضل نماذج ذكاء اصطناعي خاصة تعمل مباشرة على الجهاز.



ستكون هناك ضمن نظام التشغيل الجديد، ميزات "الذكاء البصري"، ومن قدراتها على سبيل المثال، أنه يمكنك التقاط صورة لوجبة أو صنف غذائي للتحقق من قيمته الغذائية.

هنا لا يذكر لك Siri عدد السعرات الحرارية بدقة في الصنف، لكنه يخبرك بما إذا كان ما تتناوله ذا قيمة غذائية، ويوضح لك الجوانب الإيجابية أو السلبية فيه.

مواصفات أخرى لهذه الميزة، ستكون متاحة للمستخدمين داخل الولايات المتحدة فقط، وهي عند التقاط صورة لفاتورة مطعم، يمكنك تحديد الأصناف التي تناولتها وتقسيم التكلفة ثم إرسال المبلغ عبر Apple Cash، أو حساب حصة كل فرد وطلب الدفع منهم.

أيضا يمكنك استيراد أحداث متعددة دفعة واحدة إلى تطبيق "التقويم" (Calendar) أو "التذكيرات" (Reminders) من جدول زمني أو قائمة.

واستيراد جهات الاتصال، حيث يمكنك استيراد جهات الاتصال من صورة لبطاقة عمل (Business Card).

وأصبحت ميزة "الذكاء البصري" أكثر قوة بكثير من ذي قبل بفضل قدرة Siri على البحث عن الإجابات عبر الويب.

إذ يمكن للنظام قراءة ملصقات تعليمات الغسيل وتقديم إرشادات واضحة، والبحث عن المنتجات والعثور على مراجعات لها عبر الإنترنت، والتعرف على الأجهزة أو الكابلات غير المألوفة وتوضيح وظائفها، وتعديل مقادير الوصفات، وقراءة قوائم المكونات للتحقق من وجود مسببات الحساسية، وتحويل الملاحظات أو القوائم المكتوبة بخط اليد غير الواضح إلى نصوص رقمية، وفك رموز لافتات مواقف السيارات المعقدة، وتقديم نصائح للعناية بالنباتات، وحل المسائل الرياضية الموجودة في أوراق العمل، وتنفيذ أي مهام أخرى قد تطلبها من الذكاء الاصطناعي.

الوعي بما يظهر على الشاشة

ومن خلال نظام التشغيل الجديد ios 27، ستدرك Siri ما يظهر على شاشتك ويمكنها الإجابة عن أسئلة تتعلق به؛ إذ يمكنها معرفة ما تنظر إليه، وقراءة النصوص، وتحليل الصور.

وبإمكان Siri إخبارك بمكان التقاط صورة ما إذا كانت تحتوي على عناصر يمكن التعرف عليها، كما يمكنك طرح أسئلة حول أي تطبيق تستخدمه حالياً دون الحاجة إلى تقديم تفاصيل محددة، كما يلي من أمثلة أوامر :

أين التُقطت هذه الصورة؟

لخِّص هذا

هل يمكنك إعطائي اتجاهات للوصول إلى هنا؟

ما هي أفضل خيارات النباتات المحلية لمكان مظلل بالقرب من منزلي؟

هل يبدو هذا المستند صحيحاً؟

ما هذا؟

ترجم هذه القائمة

اشرح ما يوضحه هذا المخطط البياني.

تحديثات التطبيقات في نظام تشغيل ios 27

من ضمن التطبيقات التي حظيت بتحديثات عبر نظام التشغيل الجديد ios 27، تطبيق الرسائل، ويستخدم تطبيق "الرسائل" (Messages) تقنية Apple Intelligence لعرض اقتراحات يمكن تفعيلها بلمسة واحدة، وذلك بناءً على ما يدور في المحادثة، فإذا طلب منك الطرف الآخر إرسال صورة، يتعرف التطبيق على هذا الطلب ويقترح عليك إضافة الصور ذات الصلة.

وعندما يدعوك أحدهم إلى فعالية ما، يتيح لك تطبيق "الرسائل" (Messages) إضافتها إلى التقويم.

وإذا طلب منك أحدهم شراء غرض معين من المتجر، يقترح التطبيق إضافته إلى قائمة "التذكيرات" أو إلى تطبيق "الملاحظات".

كما يقترح التطبيق أيضاً رموز "Genmoji" التي قد ترغب في إنشائها بناءً على سياق المحادثة.

وتتوفر ميزة "الكتابة باستخدام Siri" (Write with Siri) -التي تعمل على مستوى النظام- داخل تطبيق "الرسائل"؛ حيث يمكن لـ Siri صياغة رسائل كاملة نيابةً عنك، أو تدقيق رسائلك لغوياً، أو تقديم ملاحظات واقتراحات بشأنها.

ويوجد زر مخصص لهذه الميزة أعلى لوحة المفاتيح يتيح لك الوصول إلى أدوات Siri الجديدة.

وعلاوة على ذلك، تعتمد اقتراحات "الرد الذكي" (Smart Reply) على أسلوبك في الكتابة لتبدو أكثر طبيعية.