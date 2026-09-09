السر ليس في عدد الخطوات.. تحديد الوتيرة المثالية للمشي

خبرني - أظهرت دراسة جديدة أن سرعة المشي قد تكون عاملا مهما في تعزيز الصحة، حتى بالنسبة إلى الأشخاص الذين لا يتمكنون من الوصول إلى عدد كبير من الخطوات يوميا.

ووجد باحثون من جامعة سيدني أن زيادة سرعة المشي يمكن أن تعوض جزئيا عن قلة عدد الخطوات، إذ سجل الأشخاص الذين يمشون بوتيرة أسرع انخفاضا ملحوظا في خطر الوفاة المبكرة، حتى عندما كانوا يقطعون أقل من 5 آلاف خطوة يوميا.

وبحسب نتائج الدراسة، ارتبط المشي لنحو 5 آلاف خطوة يوميا بسرعة تبلغ حوالي 90 خطوة في الدقيقة بانخفاض خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 36%. وتقترب هذه النسبة من الفائدة التي حققها أشخاص كانوا يقطعون نحو 7500 خطوة يوميا ولكن بوتيرة أبطأ.

وسجلت الدراسة أكبر فائدة لدى الأشخاص الذين جمعوا بين عدد أكبر من الخطوات وسرعة أعلى في المشي. فقد انخفض خطر الوفاة لديهم بأكثر من 40% عندما كانوا يقطعون ما بين 7500 و10 آلاف خطوة يوميا بوتيرة تتراوح بين 90 و100 خطوة في الدقيقة.

وعرف الباحثون المشي السريع بأنه المشي بمعدل لا يقل عن 80 خطوة في الدقيقة. وللمقارنة، يبلغ متوسط سرعة مشي البالغين نحو 100 خطوة في الدقيقة، وهي وتيرة تعتبر سريعة بشكل عام.

وتابعت الدراسة، التي نشرت في "المجلة البريطانية للطب الرياضي"، أكثر من 70 ألف شخص بالغ تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عاما على مدار نحو ثماني سنوات. وارتدى المشاركون أجهزة لتتبع النشاط في معاصمهم، سجلت عدد الخطوات اليومية وسرعة المشي.

وحلل الباحثون العلاقة بين مستويات النشاط وخطر الوفاة لأي سبب، إضافة إلى الوفيات المرتبطة بأمراض القلب. كما استخدموا مقياسا يعرف باسم "معدل الخطوات الأقصى لمدة 30 دقيقة"، وهو متوسط سرعة الخطوات التي يحققها الشخص خلال أكثر 30 دقيقة نشاطا في يومه.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين كانوا يقطعون أقل من 5 آلاف خطوة يوميا، لكنهم يمشون بوتيرة تبلغ نحو 80 خطوة في الدقيقة، كانوا أقل عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب أو لأي سبب آخر مقارنة بمن كانوا يمشون بوتيرة أبطأ.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج قد تكون مهمة بشكل خاص للبالغين في منتصف العمر وكبار السن الذين يواجهون صعوبة في تخصيص وقت كاف لممارسة النشاط البدني. وأوضحوا أن زيادة سرعة المشي قد توفر وسيلة فعالة وموفرة للوقت لتحسين الصحة، في حين يمكن للأشخاص الذين لا يستطيعون المشي بسرعة أكبر زيادة عدد خطواتهم اليومية بوتيرة أبطأ.

وأشار الباحثون إلى أن النتائج توفر خيارات مرنة لتحسين الصحة، سواء من خلال زيادة عدد الخطوات أو رفع وتيرة المشي، خصوصا لدى الأشخاص الذين تحول ظروفهم دون ممارسة نشاط بدني مكثف.

ويعد نقص النشاط البدني أحد الأسباب الرئيسية للوفاة على مستوى العالم، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، بينما يرتبط الجلوس لفترات طويلة بعدد من المخاطر الصحية. ويوصي الخبراء البالغين بممارسة نشاط بدني متوسط الشدة لمدة لا تقل عن 150 دقيقة أسبوعيا، أو نشاط بدني شديد الشدة لمدة 75 دقيقة.