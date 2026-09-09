لأول مرة في رمضان.. ياسمينا العبد تقدم مسلسلا من بطولتها

خبرني - تواصل الفنانة الشابة ياسمينا العبد خطواتها الفنية المتصاعدة خلال الفترة الأخيرة، بعدما أصبحت واحدة من أكثر المواهب الشابة حضوراً في الدراما والسينما.

هذا التألق جعل صناع الدراما يسندون لياسمينا أول بطولة مطلقة في موسم دراما رمضان 2027 من خلال مسلسل جديد يحمل اسم "بنت إمبارح".

تعاقدت ياسمينا العبد على بطولة مسلسل "بنت إمبارح" الذي يتولى إنتاجه أحمد الجنايني، وينتمي إلى نوعية أعمال الـ 15 حلقة، فيما تتواصل حاليًا التحضيرات النهائية للعمل وإتمام التعاقدات مع باقي أبطاله، تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة، استعدادًا لعرضه ضمن السباق الرمضاني لعام 2027.

وتقدم ياسمينا العبد خلال أحداث مسلسل "بنت إمبارح" شخصية فتاة أرستقراطية تدعى نور، تمر بالعديد من التحديات والأزمات التي تضعها أمام تحولات مختلفة في حياتها، في تجربة تراهن من خلالها على تقديم شخصية جديدة ومختلفة عما ظهرت به في أعمالها السابقة.

وبالتزامن مع استعدادها لخوض أولى بطولاتها المطلقة في رمضان، تترقب ياسمينا العبد عرض مسلسل "50 / 50" الذي يجمعها بالفنانة كندة علوش والذى ينطلق على منصة "Yango Play" يوم 17 سبتمبر الجاري، ويشارك في البطولة معتز هشام، حمزة دياب، انتصار، حازم إيهاب، هبة عبد العزيز ومحمد عبده، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هاشم، وإخراج أحمد عبد الوهاب.

وتدور أحداث "50 / 50" حول رانيا، وهي خريجة كلية الحقوق التي قررت الابتعاد عن مسيرتها المهنية والتفرغ لأسرتها، إلا أن حياتها تنقلب بشكل مفاجئ، لتجد نفسها أمام ظروف جديدة تجبرها على إعادة ترتيب حياتها من البداية، ومع تصاعد الضغوط المالية، تدخل رانيا في عالم من العمليات غير القانونية، وتبدأ في تكوين فريق غير متوقع من الأشخاص الذين يساعدونها على التعامل مع واقعها الجديد

وعلى مستوى السينما، تنتظر ياسمينا العبد طرح فيلم "ولا كان على البال" في دور العرض السينمائي، بعدما بدأت الشركة المنتجة حملتها الدعائية بطرح البوستر الأول للعمل، وتصدرت ياسمينا البوستر إلى جانب الفنان نور النبوي، في ظهور لافت ضمن الدعاية الأولى للفيلم الذي يشارك في بطولته أشرف عبد الباقي ومروان المسلماني، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج أحمد عماد.