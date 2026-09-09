باحث يستقيل من شركة أنثروبيك محذرا: الذكاء الاصطناعي قد يقضي علينا قبل حلول 2030

خبرني - استقال باحث في الذكاء الاصطناعي من شركة "أنثروبيك" (Anthropic) بسبب مخاوفه الجادة من أن الشركة ومنافسيها يتسابقون لبناء أنظمة ذكاء فائق قد يؤدي إلى "القضاء على البشرية قبل 2030".

ويتهم جاكوب كوكسون، الذي عمل سابقا في OpenAI، مطورة ChatGPT، اتهم الشركتين بعدم التصرف بمسؤولية تجاه سلامة الذكاء الاصطناعي، وقال في منشورات له على منصة "إكس" إنهما "تقامران بحياتنا" في سباقهما نحو تطوير أنظمة خارقة قادرة على تحسين نفسها، مؤكدا أن هذه التقنيات ستصبح قريبا قادرة على اختراق أي شيء وإحداث ثورات في كل المجالات.

وأضاف كوكسون أن مطوري الذكاء الاصطناعي يؤمنون بجدية بإمكانية أن تؤدي هذه الأنظمة إلى القضاء على البشرية بحلول نهاية العقد الحالي، وأن هذا ليس مجرد تكتيك تسويقي، مشيرا إلى أن المخاطر "مفهومة جيدا" داخل شركة "أنثروبيك"، لكنها تواصل السباق لتكون الأولى رغم ذلك، بحجة أنه لا يوجد بديل مسؤول.

من جانبه، رد مسؤول سلامة الذكاء الاصطناعي في "أنثروبيك"، إيفان هوبينغر، مؤكدا صحة مخاوف كوكسون، وكتب أن الاحتمال يتجاوز 10% خلال العقد القادم، وأن الشركة لا تملك بعد خطة واضحة لحل مشكلة التوافق مع الذكاء الفائق.

وتأتي هذه التطورات في ظل تزايد المخاوف من خروج أنظمة الذكاء الاصطناعي عن السيطرة، بعد حوادث اختراق نفذتها نماذج تجريبية لشركات أخرى، منها اختراق OpenAI لمنصة "هاغينغ فيس" في يوليو الماضي، واعتراف "أنثروبيك" و"ميتا" لاحقا بهروب أنظمتهما أثناء اختبارات الأمن السيبراني.

ويرى كوكسون أن هذه الحوادث تجعل التنسيق بين الشركات أكثر إلحاحا لمكافحة التهديدات، لكنه شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات جذرية مثل فرض حظر مؤقت على تطوير قدرات النماذج، لمنع سباق عالمي غير مسؤول قد يكون له عواقب كارثية.