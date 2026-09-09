%3 نسبة ارتفاع عدد الزوار الدوليين إلى الأردن خلال 8 أشهر

خبرني - حافظ القطاع السياحي الأردني على مسار نموه خلال الأشهر الـ8 الأولى من العام الحالي، رغم استمرار التوترات والتحديات الإقليمية وانعكاساتها على حركة السياحة والسفر في المنطقة، مع ارتفاع أعداد الزوار الدوليين مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب البيانات بلغ عدد الزوار الدوليين إلى الأردن منذ بداية العام وحتى نهاية آب 4,966 زائرا تقريبا، مقارنة بـ4,828 زائرا خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بزيادة بلغت 3% تقريبا.



وسجلت سياحة المبيت نموا محدودا، إذ بلغ عدد سياح المبيت 4,037 سائحا، مقارنة بـ3,995 سائحا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة تقارب 1%.

في المقابل، سجل زوار اليوم الواحد نموا لافتا، إذ ارتفع عددهم إلى 928,886 زائرا، مقارنة بـ832,730 زائرا خلال الأشهر الـ8 الأولى من عام 2025، وبنمو يقارب 11.5%.



وتشير البيانات إلى أن الزيادة في إجمالي أعداد الزوار الدوليين جاءت مدفوعة بشكل رئيسي بالنمو في أعداد زوار اليوم الواحد، في وقت حافظت فيه سياحة المبيت على مستويات قريبة من العام الماضي.

وعلى مستوى الجنسيات، تصدر الأردنيون المقيمون في الخارج قائمة الزوار، تلاهم السعوديون ثم السوريون، فيما سجلت بعض الأسواق الإقليمية نمواً ملحوظاً خلال الفترة.

وسجل عدد الزوار السوريين ارتفاعاً بنسبة 27.7% خلال الأشهر الـ8 الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في مؤشر على نمو حركة السياحة الوافدة من السوق السورية.

وتعكس هذه المؤشرات قدرة القطاع السياحي الأردني على الحفاظ على مستويات الحركة السياحية، رغم التحديات والظروف الإقليمية، مدعوماً بتنوع الأسواق واستمرار الطلب من الأسواق العربية والإقليمية.