وزير خارجية الاحتلال: لن نعارض الهجرة الطوعية للفلسطينيين

خبرني - قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل لا تخطط لطرد أو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة قسرًا، لكنه أشار إلى أنها لن تعارض مغادرة من يرغب في ذلك طوعًا إذا وافقت دولة أخرى على استقباله.

وجاءت تصريحات ساعر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السلوفيني، حيث سُئل عما إذا كانت إسرائيل تتوقع دعم سلوفينيا لخطوة تهدف إلى إخراج فلسطينيين من قطاع غزة.

وقال ساعر: "نحن لا نخطط لطرد أو إبعاد أي شخص من قطاع غزة، وبالتأكيد لا". وأضاف: "إذا أراد شخص الهجرة بإرادته الحرة، وكانت هناك دولة مستعدة لاستقباله، كما يحدث في مناطق الصراع حول العالم، فلن نعارض ذلك".

وشدد على أن إسرائيل "لن تجبر أحدًا على مغادرة القطاع خلافًا لإرادته"، مضيفًا أنه إذا طلب فلسطينيون مغادرة القطاع وكانت هناك دول مستعدة لاستقبالهم، فإن إسرائيل لن تقف في طريقهم.

وقال ساعر إن ذلك سيكون "وفقًا للقانون الدولي والمعايير والمقاييس المتبعة في أماكن أخرى من العالم".

وتأتي تصريحات ساعر في ظل حملة تدفع بها أحزاب يمينية إسرائيلية لتشجيع ما تصفه بـ"الهجرة الطوعية" من قطاع غزة.

وقبيل زيارة ساعر إلى سلوفينيا، التي جاءت بمناسبة افتتاح السفارة الإسرائيلية الجديدة في البلاد، تقدم منظمة "هند رجب" البلجيكية المؤيدة للفلسطينيين بشكوى جنائية ضده لدى السلطات السلوفينية.

واتهمت المنظمة ساعر بـ"المسؤولية عن جرائم حرب وأعمال إبادة جماعية وتعذيب" خلال الحرب في قطاع غزة، وقالت إنه، بصفته عضوًا في المجلس الوزاري السياسي والأمني، ووزيرًا للخارجية، شارك في بلورة وإقرار والدفاع علنًا عن السياسات الإسرائيلية المتعلقة بالحرب على غزة.

وتبقى هذه الاتهامات، بحسب المصدر، في إطار ما طرحته المنظمة، دون وجود مؤشرات على أن السلطات السلوفينية تتعامل معها كإجراءات قضائية، فيما يتمتع وزراء الخارجية أثناء توليهم مناصبهم عمومًا بحصانة شخصية واسعة بموجب القانون الدولي.