فورد تعزز حضورها التاريخي في العراق بتعيين شركة شمال الجزيرة لتجارة السيارات والوكالات التجارية (SAT) موزعاً رسمياً جديداً

خبرني - أعلنت فورد الشرق الأوسط وأفريقيا اليوم عن تعيين شركة شمال الجزيرة لتجارة السيارات والوكالات التجارية (SAT) شريكاً جديداً وموزعاً رسمياً لها في جمهورية العراق، على أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 1 تشرين الأول 2026.

وتُمثل شركة شمال الجزيرة (SAT) تحالفاً استراتيجياً متيناً يجمع بين مجموعة March Holding ومجموعة عليّان، إذ ستتولى الشركة بموجب هذا التعيين توزيع سيارات فورد وتوفير قطع الغيار الأصلية وتقديم خدمات ما بعد البيع في مختلف أنحاء العراق.

وتدير مجموعة March Holding محفظة استثمارية إقليمية رائدة تضم أكثر من عشر شركات في عدد من القطاعات الحيوية في السوق العراقي، أبرزها التكنولوجيا والخدمات المالية والحلول الرقمية والتجارة الإلكترونية. وفي المقابل، تبرز مجموعة عليّان كواحدة من أعرق مؤسسات توزيع السيارات في المنطقة بخبرة عميقة تمتد لأكثر من خمسين عاماً. ويمنح هذا المزيج الفريد من الخبرة السوقية المتكاملة والإمكانات المحلية الراسخة شركة شمال الجزيرة (SAT) أساساً صلباً لدعم مسيرة نمو فورد المتواصلة، والارتقاء بتجربة العملاء في العراق نحو آفاق جديدة.

ويجسد هذا التعيين عمق التزام فورد الاستراتيجي طويل الأمد تجاه جمهورية العراق، وحرصها على تسهيل وصول عملائها إلى طرازات فورد الحديثة، وقطع الغيار الأصلية وخدمات الصيانة المتطورة. كما ستعمل فورد مع شركة شمال الجزيرة (SAT) على تعزيز شبكة مبيعاتها وخدماتها، ترسيخاً لجسور الثقة المتينة التي بناها العملاء في العراق مع العلامة طوال العقود الماضية.

وفي تصريحه بهذه المناسبة، قال رافي رافيشاندران، رئيس فورد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يُعد العراق محوراً رئيسياً لخطط نمو فورد في المنطقة، ونسعى دوماً إلى تقديم أفضل الخدمات لعملائنا هناك على المدى الطويل. وتتقاسم معنا شركة شمال الجزيرة (SAT) الرؤية ذاتها التي تضع العميل أولاً، وترتكز على معايير الجودة والنمو المستدام وستساهم خبرات الشركة وفهمها العميق للسوق المحلية في الارتقاء بتجربة عملاء فورد بدءاً من قرار الشراء ووصولاً إلى خدمات ما بعد البيع."

ومن جانبه، صرّح محمد عليّان، الرئيس التنفيذي لشركة شمال الجزيرة لتجارة السيارات والوكالات التجارية (SAT)، قائلاً: "تحظى فورد بإرث تاريخي عريق في السوق العراقي، إذ مثلت لعدة أجيال رمزاً للموثوقية والجودة. ولا ينحصر دورنا اليوم في توزيع السيارات فحسب، بل يشمل الحفاظ على هذا الإرث وتعزيز الثقة التي بنتها العلامة عبر العقود. ولقد أسسنا شركة شمال الجزيرة (SAT) على بنية تحتية متطورة وكفاءات بشرية مؤهلة والتزام كامل بتقديم تجربة فورد المتكاملة التي يتطلع إليها العملاء في العراق ويستحقونها".

وأضاف ياسين الساعاتي، المدير العام لشركة شمال الجزيرة (SAT)، قائلاً: "يوفر السوق العراقي فرصاً واعدة لعلامة فورد وتتمثل مسؤوليتنا في ترجمة هذه الفرص إلى نجاحات ملموسة ومستدامة خلال الأعوام المقبلة. ومن خلال دمج معرفتنا العميقة بمتطلبات السوق المحلية والقدرات الابتكارية العالمية التي تتمتع بها فورد، سنعمل على تعزيز تنافسية العلامة وتوسيع حضورها في واحدة من أكثر أسواق المنطقة حيوية".

ومن خلال حديثه، أكد رافيشاندران على جهود الطرفين لضمان انتقال سلس يحافظ على مصالح العملاء واختتم حديثه قائلاً: "نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى شركة القاصد على إسهاماتها القيمة في تمثيل علامة فورد في العراق على مدار الأعوام التسعة الماضية. وسنعمل بالتعاون مع فريقهم لضمان انتقال سلس لعملائنا".

ستتعاون فورد مع شركة القاصد طوال فترة الانتقال الممتدة حتى 30 أيلول 2026 لضمان استمرارية العمليات ودعم العملاء خلال رحلة الانتقال. وسيتمكن العملاء خلال هذه الفترة من شراء سيارات فورد والحصول على قطع الغيار الأصلية وصيانة مركباتهم كالمعتاد في مرافق شركة القاصد. كما ستظل شروط ضمان السيارات ودعم الصيانة وتوافر قطع الغيار سارية بالكامل بعد إتمام عملية الانتقال إلى شركة شمال الجزيرة (SAT).

وسيتم الإعلان تباعاً عن تفاصيل فروع شركة شمال الجزيرة (SAT)، ومراكز الخدمة المعتمدة وقنوات التواصل المخصصة للعملاء مع اقتراب موعد بدء العمليات .