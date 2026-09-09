ولي العهد يكرم قيادات مشاركة في أعمال مؤتمر مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي

خبرني - مندوبا عن جلالة الملك عبدﷲ الثاني، كرم نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، الأربعاء، عددا من القيادات المشاركة في أعمال المؤتمر التاسع عشر لمؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي، تقديرا لجهودهم الاستثنائية في خدمة الأمة الإسلامية.

وخلال حفل التكريم، الذي عقد في قصر الحسينية، سلم سمو ولي العهد أوسمة ملكية لعدد من العلماء، بحضور سمو الأمير هاشم بن الحسين، وسمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي.

فقد سلم سموه فضيلة الشيخ عبدﷲ بن بيه من دولة الإمارات العربية المتحدة وسام النهضة عالي الشأن من الدرجة الأولى، وكل من الأستاذ عثمان بكر من ماليزيا، وفضيلة الشيخ أحمد بن سعود السيابي من سلطنة عُمان، والأستاذ أحمد شوقي بنبين من المغرب وسام الملك عبدﷲ الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الأولى.

كما سلم سموه شهادات عضوية في مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي إلى كل من العالم والفقيه الإسلامي والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في جدة الدكتور قطب سانو، ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، وشاغل منصب كرسي الإمام السيوطي فضيلة الدكتور عبدالرحمن عمورة، وشاغل منصب كرسي الإمام الغزالي فضيلة الدكتور مصطفى أبو صوي، وشاغل منصب كرسي الإمام النووي فضيلة الدكتور أحمد الزعبي، وشاغل منصب كرسي الإمام الرازي الدكتور فاروق حسن، والطبيب والمفكر الإسلامي الدكتور مصطفى البدوي، والباحثة والأكاديمية المتخصصة في الدراسات الإسلامية والتصوف الدكتورة دانيا راشيتش.

ويهدف المؤتمر التاسع عشر لمؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي، الذي يعقد في عمان على مدار 3 أيام بعنوان "أولويات الأمة في الخمس والعشرين سنة القادمة (2026 – 2050)"، إلى جمع نخبة من العلماء والباحثين من مختلف المذاهب والدول الإسلامية والعالمية لمناقشة القضايا الإسلامية المعاصرة وتقديم رؤى وحلول لها.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 70 عالما من أعضاء أكاديمية آل البيت الملكية، يمثلون مؤسسات إسلامية من جميع المذاهب والمدارس والاتجاهات الفكرية الإسلامية من 30 دولة.

وحضر حفل التكريم، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب سمو ولي العهد، زيد البقاعين.