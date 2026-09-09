الاتحاد الأوروبي يطلق برنامجا لبناء قدرات 19 موظفا حكوميا أردنيا

خبرني - أطلقت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن وكلية أوروبا، بالتعاون مع الحكومة الأردنية، الأربعاء، النسخة الثانية من برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي يستهدف تطوير قدرات 19 مسؤولا وموظفا حكوميا أردنيا شابا في عدد من المؤسسات الرسمية.

ويحمل البرنامج اسم "تعزيز قدرات الإدارات العامة الأردنية من أجل تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والأردن"، ويأتي بعد تنفيذ نسخته الأولى في خريف 2025، التي استهدفت كذلك 19 مشاركًا.

وبدأت فعاليات النسخة الثانية في عمّان خلال الفترة من 8 إلى 9 أيلول 2026، وتركزت على التعريف بالبنية المؤسسية للاتحاد الأوروبي وآليات صنع القرار فيه، ودور مؤسساته وهيئاته في العمل الخارجي، إضافة إلى العلاقات الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير-كريستوف تشاتزيسافاس إن البرنامج يستهدف الاستثمار في جيل جديد من الموظفين الحكوميين الأردنيين، من خلال تعزيز معارفهم ومهاراتهم وشبكات علاقاتهم داخل الإدارات العامة الأردنية والأوروبية، بما يدعم العمل على الأولويات المشتركة في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.

واختتم الجزء المنفذ في عمّان بحفل شارك فيه ممثلون عن بعثة الاتحاد الأوروبي وعدد من الجهات المعنية، إلى جانب خريجين من النسخة الأولى للبرنامج.

وشارك في الفعالية سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، وسفير بلجيكا لدى الأردن جيانماركو ريتسو، والأمين العام لوزارة التخطيط والتعاون الدولي عمر الفانك.

ويستكمل المشاركون البرنامج في كلية أوروبا بمدينة بروج، إلى جانب زيارات دراسية لمؤسسات وهيئات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، خلال الفترة من 28 أيلول إلى 7 تشرين الأول 2026.

ويتضمن البرنامج تدريبات تتعلق بالعمل الخارجي للاتحاد الأوروبي والعلاقات الأردنية الأوروبية، إلى جانب ورش عمل وتمارين محاكاة ودراسات حالة تتناول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، والتنسيق بين الجهات المانحة، وتنفيذ السياسات.

ويأتي التدريب ضمن برنامج أوسع ممول من الاتحاد الأوروبي ويستمر حتى عام 2027.