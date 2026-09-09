الأشغال تنجز أعمال صيانة وإنشاء منشآت مائية ومعالجة نقاط ساخنة في العقبة

خبرني - أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان، من خلال مديرية أشغال محافظة العقبة، تنفيذ أعمال عطائين لصيانة وإنشاء مجموعة من المنشآت المائية وحمايات الطرق ومعالجة عدد من النقاط الساخنة في محافظة العقبة، بتمويل من مجلس محافظة العقبة.

وتأتي هذه الأعمال ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز كفاءة البنية التحتية ورفع جاهزية الطرق والمنشآت المائية، والحد من مخاطر تجمع وجريان مياه الأمطار والسيول، خصوصاً في المواقع التي تتطلب أعمال حماية ومعالجة استباقية.

وشملت أعمال المرحلة الأولى تنفيذ أعمال إنشاء وصيانة للمنشآت المائية وحمايات الطرق في عدد من المواقع ضمن وادي عربة ومدخل العقبة وقصبة العقبة، بقيمة بلغت نحو 209 آلاف دينار، وبمدة تنفيذ بلغت 120 يوماً تقويمياً.

كما أنهت الوزارة أعمال المرحلة الثانية من صيانة وإنشاء المنشآت المائية وحمايات الطرق، بقيمة بلغت نحو 49.5 ألف دينار، وبمدة تنفيذ 45 يوماً تقويمياً.

وتضمنت أعمال المرحلة الثانية تنفيذ أعمال قطع غير مصنف خلف المصد المائي القائم بكمية بلغت نحو 10 آلاف متر مكعب، إلى جانب صيانة المصد المائي من خلال تنفيذ أعمال الردم والخرسانة المسلحة بكمية بلغت نحو 400 متر مكعب، فضلاً عن صيانة أعمال الربراب القائمة في إحدى النقاط الساخنة بمساحة بلغت نحو 300 متر مربع.

وأكدت الوزارة أن تنفيذ هذه الأعمال يندرج ضمن خططها لمعالجة المواقع الأكثر عرضة لتأثيرات مياه الأمطار والسيول، والمحافظة على عناصر شبكة الطرق والمنشآت المائية، بما يعزز مستويات السلامة العامة ويحافظ على استدامة وكفاءة البنية التحتية في محافظة العقبة.