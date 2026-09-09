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الأردن يعزي بضحايا انفجار مخزن للأسلحة في إدلب

  • 09 أيلول 2026
  • 17:32
الأردن يعزي بضحايا انفجار مخزن للأسلحة في إدلب

خبرني - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة بضحايا انفجار مخزن مُخصَّص لجمع الأسلحة ومُخلَّفات الحرب في محافظة إدلب.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع حكومة وشعب سوريا الشقيقة، معربًا عن أصدق التعازي والمواساة لأُسَر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وكانت مديرية الإعلام في إدلب قالت إن عددا من الأشخاص قُتلوا وأُصيب آخرون نتيجة انفجار مستودع أسلحة قرب سرمدا في ريف إدلب.

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