قبل مؤتمر آبل بساعات.. تسريب يكشف عن سعر آيفون 18 غير المتوقع

خبرني - كشفت مجموعة من المنشورات التي شاركها الصحفي مارك غورمان من وكالة بلومبيرغ الإخبارية عن مفاجآت غير متوقعة في تسعير الجيل الجديد من هواتف "آيفون" التي يُنتظر أن تكشف عنها شركة آبل اليوم في مؤتمرها السنوي، فضلا عن تغيير اسم جهاز الشركة القابل للطي من "ألترا" إلى "ديو".

وجاءت منشورات غورمان المختص بكل ما يتعلق بشركة آبل عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس"، إلى جانب تقرير موسع حول ما يضمه المؤتمر نشرته بلومبيرغ.

وأشار غورمان إلى أن سعر هواتف "آيفون 18 برو" و"آيفون 18 برو" سيزيد بنحو 100 دولار عن العام الماضي، ليبدأ بذلك السعر الجديد من 1199 دولارا للسعة الأقل من "آيفون 18 برو" و1299 دولارا للسعة الأقل لفئة "آيفون 18 برو ماكس".

وأضاف غورمان أن آبل تحملت جزءا كبيرا من زيادة التكلفة بسبب ارتفاع سعر الذواكر العشوائية، في خطوة تحاكي ما فعلته الشركات الشهيرة المنافسة مثل سامسونغ الكورية وغوغل الأمريكية.

وتأتي المفاجأة الكبرى في هاتف آبل القابل للطي المنتظر والذي أمضت الشركة نحو 10 سنوات في تطويره، إذ أشارت التقارير السابقة إلى أن اسم الهاتف الجديد سيكون "آيفون ألترا"، ولكن تقرير غورمان يؤكد اختيار الشركة اسم "آيفون ديو" مع سعر يتخطى ألفي دولار للسعة الأقل.

دعم لقلم آبل الذكي

وأفاد التقرير أيضا أن "آيفون ديو" الجديد سيدعم قلم آبل الذكي في سابقة تعد الأولى للشركة، إذ كان دعم الأقلام الذكية يقتصر فقط على حواسيب "آيباد" اللوحية.

وكانت آبل تنوي تطوير قلم خاص للهاتف الجديد، ولكنها تراجعت في آخر لحظة وجعلت الهاتف يدعم الطرز الموجودة بالفعل من القلم.

وسيصل سعر الهاتف الجديد إلى 3 آلاف دولار لسعة التخزين الأكبر، إذ تبدأ سعات التخزين من 256 غيغابايت عند حاجز ألفي دولار، وبعد ذلك تبدأ الأسعار بالازدياد مع زيادة مساحة السعة.

ومن ناحية المواصفات، فإن الهاتف الجديد يأتي مع معالج "إيه 20 برو" الذي سيكون مستخدما أيضا في هواتف "آيفون 18 برو" و"برو ماكس"، وسيعتمد على كاميرا خلفية ثنائية بدقة 48 ميغابكسل مع كاميرا أمامية بدقة 12 ميغابكسل.

ويبدأ تسليم "آيفون ديو" في مطلع أكتوبر/تشرين الأول مع توفره بلونين، هما الأبيض والأزرق الغامق.

كاميرا أفضل في "آيفون 18 برو "

وأفاد التقرير بأن "آيفون 18 برو" سيأتي مع تصميم مشابه للعام الماضي بشكل كبير، وسيكون الاختلاف الأكبر في الألوان فقط التي ستقدمها آبل، ومنها أحمر برغندي يستبدل اللون البرتقالي في "آيفون 17 برو ماكس".

وتمتد التحسينات إلى منظومة الكاميرا الخاصة بالهاتف، إذ سيحصل على عدسات جديدة ذات فتحة متغيرة ميكانيكيا، فضلا عن مجموعة من التحسينات البرمجية على تطبيق التصوير تجعل أداءه يقترب من أداء الكاميرات الاحترافية.

كما تشمل التحديثات أداء بطارية أفضل بفضل المعالج الجديد مع غرفة تبريد بخارية معاد تصميمها تمنع حرارة الهاتف من الارتفاع.

وربما يكون التغيير الأبرز على واجهة الهاتف هو تغيير حجم نتوء الشاشة الذي تطلق عليه الشركة "الجزيرة الديناميكية"، إذ ستصبح أصغر حجما من الأجيال السابقة مع دعم لعرض 3 مهمات نشطة في آن واحد، بدلا من نشاطين في الأجيال السابقة.

لا هواتف اقتصادية أو نحيفة هذا العام

وأكد تقرير بلومبيرغ أن آبل لن تطرح هذا العام هواتفها الاقتصادية من جيل "آيفون 18″، وبدلا من ذلك تطرحها في العام المقبل.

ويعني هذا أن آبل في العام المقبل ستطرح 3 هواتف قبل مؤتمر سبتمبر/أيلول السنوي، وهي "آيفون 18 القياسي" و "آيفون 18 إي" الاقتصادي و"آيفون إير 2″ النحيف.