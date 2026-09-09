سي إن إن: الإدارة الأمريكية تخطط لضرب المنشآت النووية الإيرانية العميقة

خبرني - أفادت شبكة "سي إن إن" ، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن الإدارة الأمريكية تواصل جهودها الحثيثة لوضع وتحديث خطط عسكرية شاملة تستهدف شن ضربات حاسمة ضد المنشآت النووية الإيرانية تحت الأرض.

وأشارت الشبكة، في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء، إلى أن هذه الخطط تركز على استهداف المرافق النووية الإيرانية التي تم تشييدها هندسيا لتكون بمثابة حصون منيعة وملاجئ آمنة.

ونقل التقرير عن خبراء ومحللين عسكريين تأكيدهم أن هذه المنشآت صممت خصيصا لحماية أجهزة الطرد المركزي ومكونات البرنامج النووي الإيراني من أي ضربات جوية أو اختراقات صاروخية تقليدية، مما يجعل استهدافها تحديا عسكريا معقدا يتطلب خططا دقيقة ومتطورة.

يذكر أن مصادر صحيفة "وول ستريت جورنال" كانت قد أفادت في يوليو من السنة الحالية، بأن إسرائيل أبلغت إدارة ترامب بمحاولات إيران نقل تقنياتها النووية إلى أعماق الأرض. ووفقا للمعلومات الاستخباراتية، فإن آلاف أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم موجودة في شبكة أنفاق أسفل جبل بيكاكس.