إدلب.. 14 قتيلا بانفجار مخزن مؤقت للأسلحة ومخلفات الحرب

خبرني - أعلنت مديرية الإعلام في محافظة إدلب، اليوم الأربعاء، ارتفاع ضحايا انفجار مستودع للأسلحة والذخائر قرب مدينة سرمدا إلى 14 قتيلا و11 إصابة في حصيلة غير نهائية.

وكان قائد عمليات الطوارئ وإدارة الكوارث في إدلب وليد أصلان قال إن الحصيلة "مرشحة للارتفاع بسبب وجود إصابات خطيرة" لافتا إلى نقل الجثامين إلى الطبابة الشرعية، والمصابين إلى مستشفى الأندلس في ريف إدلب، بحسب الجزيرة.

وأوضح أن فرق الدفاع المدني في المحافظة توجهت فور تلقي البلاغ إلى موقع الانفجار في منطقة برج النمرة قرب مدينة سرمدا، مضيفا أن الفرق عملت على تأمين الموقع وتبريد المكان وإزالة العوائق من أوتوستراد سرمدا – إدلب.

من جهته، قال عضو مجلس إدارة فرع الهلال الأحمر في إدلب، خيرو جولاق إن الفرق عملت على انتشال أشلاء متفرقة وجثامين متفحمة، لافتا إلى أن الفرق واجهت معوقات نتيجة وجود ذخائر غير منفجرة.

وكانت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع قد أفادت بأن الانفجار وقع في مخزن ‌‏‌‏‌‏‌‏مؤقت مخصص لجمع ‏‏‏‏الأسلحة ومخلفات الحرب قبل نقلها، وأسفر عن إصابة عدد ‌‏‌‏‌‏‌‏من العاملين في الوزارة.‏

ونقلت عنها الوكالة السورية للأنباء "سانا" أن وحدات الوزارة "تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على تأمين موقع ‌‏‌‏‌‏‌‏الحادثة".‏

دمار واسع وقطع للطريق الدولي

ورصد في الموقع دمارا واسعا وتضررا كبيرا لحق بالمنشآت التجارية والصناعية المحيطة بالمستودع بالقرب من طريق إدلب ـ باب الهوى.

وانقطع الطريق الدولي كليا نتيجة تطاير الذخائر غير المنفجرة إلى أجزاء منه، إلى جانب استمرار عمليات إخماد الحرائق الناجمة عن الانفجار وإجلاء الضحايا.

وفي أول سبتمبر/أيلول قُتل 5 أشخاص وأُصيب آخرون بانفجار سيارة محملة بالذخيرة في مدينة بنش بريف إدلب شمال غرب سوريا.