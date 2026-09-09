(البلقاء التطبيقية) تواصل قبول طلبات البرنامج الموازي.. والطب البشري ضمن التخصصات المتاحة

خبرني - أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية، عن استمرار استقبال طلبات القبول والتسجيل في البرنامج الموازي لمختلف التخصصات الأكاديمية للعام الجامعي 2026/2027، بما في ذلك تخصص الطب البشري، وذلك وفقاً للشروط والتعليمات المعتمدة، وطاقتها الاستيعابية المحددة لكل تخصص.

وقالت الجامعة، في بيان الأربعاء، إنّ هذا البرنامج يوفر فرصة جديدة أمام الطلبة للالتحاق ببرامجها الأكاديمية المتنوعة ، بما يتيح لهم خيارات واسعة تلبي تطلعاتهم الأكاديمية والمهنية.

ودعت الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة إلى المبادرة إلى تقديم طلباتهم واستكمال إجراءات القبول المعتمدة كافة خلال الفترة المحددة، مشددة على أهمية الإسراع في التسجيل نظراً لمحدودية المقاعد المتاحة في عدد من التخصصات، وفي مقدمتها التخصصات الطبية.