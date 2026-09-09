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المياه: نوعية مياه الشرب والمياه المعالجة مطابقة للمواصفة الاردنية

  • 09 أيلول 2026
  • 16:30
المياه نوعية مياه الشرب والمياه المعالجة مطابقة للمواصفة الاردنية

خبرني - أكّدت وزارة المياه والري أن أعمال المراقبة والفحوصات الدورية لنوعية مياه الشرب والمياه المعالجة في مختلف مناطق المملكة تُنفذ وفق أعلى المواصفات والمعايير المعتمدة، بهدف التحقق من مطابقتها للاشتراطات المعمول بها، بما يضمن سلامة المياه ويحافظ على الصحة العامة.

وأوضحت الوزارة أن سلطة المياه وسلطة وادي الأردن وشركات المياه، وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، ولا سيما وزارة الصحة والجمعية العلمية الملكية ووزارة البيئة، تواصل تنفيذ أعمال الرقابة على مصادر المياه ومحطات المعالجة وشبكات التوزيع، إلى جانب إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة بصورة دورية.

وأكدت الوزارة استمرار جهودها لضمان جودة المياه وسلامتها واستدامة الموارد المائية، مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بشكل فوري عند رصد أي ملاحظات، بما يضمن توفير مياه ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات للاستخدامات المختلفة في المملكة.

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