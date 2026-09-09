هل يحتاج حاسوبك إلى إعادة التشغيل بانتظام؟.. خبراء يوضحون متى ولماذا

خبرني - إعادة تشغيل الكمبيوتر ليست مجرد حل تقليدي للأعطال.. إليك ما يحدث داخل جهازك ولماذا قد تكون عملية بسيطة مفتاحًا لتحسين أدائه وأمانه.

قد تبدو إعادة تشغيل الكمبيوتر عادة قديمة اعتاد عليها مستخدمو الأجهزة منذ سنوات، لكن رغم تطور أنظمة التشغيل والأجهزة، فإن إعادة تشغيل الحاسوب من وقت لآخر لا تزال مفيدة، خصوصًا لمستخدمي أجهزة Windows

وبشكل عام، يُنصح بإعادة تشغيل أجهزة Windows مرة واحدة على الأقل أسبوعيًا، مع اختلاف الحاجة بحسب نظام التشغيل وطبيعة استخدام الجهاز.

مع استمرار تشغيل الحاسوب، تتراكم في الخلفية عمليات البرامج وملفات التخزين المؤقت ومشكلات صغيرة مرتبطة بالتطبيقات وبرامج التشغيل، وقد يؤدي ذلك مع مرور الوقت إلى بطء الجهاز أو ظهور أخطاء غير معتادة.

وتمنح إعادة التشغيل النظام جلسة عمل جديدة، إذ يتم تحرير جزء من الذاكرة وإغلاق العمليات العالقة والتخلص من بعض المشكلات المؤقتة.

ذاكرة كبيرة

وقد تكون الفائدة أوضح على الأجهزة التي تمتلك ذاكرة RAM محدودة، بينما قد لا يشعر أصحاب الأجهزة الحديثة ذات الذاكرة الكبيرة بفارق كبير حتى بعد أسابيع من التشغيل المتواصل.

كما يمكن لإعادة التشغيل أن تسهم في تحسين الأمان، إذ إن بعض البرمجيات الخبيثة التي تعتمد على الوجود المؤقت في ذاكرة النظام يمكن التخلص منها عند إعادة تشغيل الجهاز، وإن كانت إعادة التشغيل وحدها ليست وسيلة كافية للحماية من البرمجيات الضارة.

هناك تفصيل مهم لمستخدمي Windows، وهو ميزة Fast Startup التي تكون مفعّلة عادةً في كثير من الأجهزة.

فعند اختيار «إيقاف التشغيل»، قد لا يبدأ النظام جلسة جديدة بالكامل، إذ تحتفظ الميزة بجزء من حالة النظام وتعيد تحميله عند تشغيل الكمبيوتر مجددًا.

برامج التشغيل

ولهذا، إذا كان هدفك معالجة بطء أو مشكلة في الذاكرة أو أحد برامج التشغيل، فإن اختيار إعادة التشغيل يكون أفضل عادةً من مجرد إيقاف تشغيل الجهاز ثم تشغيله مرة أخرى.

متى تصبح إعادة التشغيل ضرورية؟

هناك حالات لا يُنصح فيها بتأجيل إعادة التشغيل، وأبرزها بعد تثبيت تحديثات النظام أو بعض تحديثات البرامج وبرامج التشغيل.

فقد يحتاج Windows إلى إعادة التشغيل لإكمال تثبيت تحديثات أمنية مهمة، بينما قد تتطلب بعض تحديثات التطبيقات أو مكونات الجهاز إعادة التشغيل لضمان التخلص من الملفات والإصدارات القديمة.

وتعد تحديثات نظام التشغيل من أهم إجراءات حماية الكمبيوتر، لأنها تتضمن غالبًا إصلاحات لثغرات أمنية معروفة.

ومع ذلك، يُفضل قبل تثبيت تحديثات كبيرة أو غير معتادة التأكد من عدم وجود مشكلات واسعة مرتبطة بالتحديث، خصوصًا أن بعض تحديثات Windows قد تتسبب أحيانًا في مشكلات توافق أو أخطاء غير متوقعة.

لا تحتاج أجهزة Windows التي تعمل بمعالجات ARM بالضرورة إلى إعادة تشغيل متكرر مثل بعض أجهزة Windows التقليدية المعتمدة على معالجات x86، ومع ذلك، تظل إعادة التشغيل مفيدة بعد التحديثات أو عند ظهور مشكلة غير واضحة.

وفي جميع الحالات، تبقى إعادة التشغيل واحدة من أبسط خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها، فإذا بدأ الكمبيوتر بالتصرف بشكل غريب أو أصبح بطيئًا بصورة مفاجئة، فقد يكون إغلاقه وإعادة تشغيله هو الحل الأول الذي يستحق التجربة.

لا تحتاج إلى إعادة تشغيل الكمبيوتر يوميًا بالضرورة، لكن ترك جهاز Windows يعمل لأسابيع دون إعادة تشغيل ليس مثاليًا أيضًا.

إعادة التشغيل مرة أسبوعيًا تقريبًا، وبعد التحديثات المهمة أو عند ظهور مشكلات غير معتادة، يمكن أن تساعد في الحفاظ على استقرار النظام وأدائه وأمانه.

حل سحري

وفي المقابل، لا ينبغي النظر إلى إعادة التشغيل كحل سحري لكل مشكلة، فإذا استمر البطء أو تكررت الأعطال، فقد يكون السبب أعمق ويحتاج إلى تشخيص فعلي.