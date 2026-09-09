الأمانة : خدمة إصدار تصاريح الفاليه متاحة على موقعها الإلكتروني 

خبرني - أكدت أمانة عمان الكبرى أن خدمة إصدار تصاريح اصطفاف السيارات (الفاليه) أصبحت متاحة عبر موقعها الإلكتروني، وذلك في إطار جهودها لتنظيم القطاع وتطوير منظومة خدماتها الرقمية، بما يضمن تبسيط الإجراءات أمام أصحاب الأعمال ويرفع كفاءة الرقابة في الشوارع والمناطق التجارية.

و أوضحت الأمانة ان الخدمة تسهم في الحد من استغلال الأرصفة وإعاقة الحركة المرورية، وتعزز الرقابة على مقدمي الخدمة غير المرخصين، بما يضمن تقديم الخدمة وفق أسس قانونية وآمنة.

وبينت الأمانة أن الخدمة تتيح لمالكي شركات الاصطفاف وأصحاب المحال التجارية إصدار التصاريح إلكترونيا، شريطة توفير رخصة مهن للشركة

( شركة فاليه)، و رخصة مهن للمنشأة التي ستقدم لها الخدمة، و رخصة مهن لموقع الاصطفاف (الساحة - المواقف الاضافية )، اضافة الى عقد ضمان مصدق لدى كاتب العدل او عقد ايجار بين مقدم الخدمة ومالك موقع الاصطفاف، و نسخة عن العقد المبرمج مع المحل المطلوب تقديم خدمة الاصطفاف له وعلى ان تحدد فيه مدته وعدد المواقف المطلوب من المحل تامينها وشروط وحقوق الطرفين والتزاماتهما.

وأشارت أنه بخصوص المحال التي ترغب في الحصول على تصريح على مواقفها الانشائية سواء أضاف مهنة خدمة الاصطفاف على رخصة مهن المحل او تعاقد مع شركة, فيجب ان تكون المواقف المطلوبة من المهنة كاملة وغير منقوصة وغير مدفوعة البدل ( بدل مواقف ) ولا يجوز لمقدم الخدمة استخدام الأرصفة وحجزها بالعوائق بأي حال من الاحوال.

وكانت الأمانة قد أطلقت خدمة إصدار تصاريح الاصطفاف والفاليه إلكترونيا، وربطت هذه الخدمة مع وزارة الداخلية و مديرية الامن العام، بهدف تنظيم القطاع والحد من العشوائية والممارسات المخالفة في الشوارع والمناطق التجارية.

