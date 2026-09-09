إطلاق أول مكتب لمساعدة ريادة الأعمال على مستوى الأردن بجرش

خبرني - محمد شهاب

افتتح محافظ جرش بالإنابة الدكتور محمد العوامرة، صباح اليوم الأربعاء، المبنى الجديد لمديرية صناعة وتجارة وتموين جرش، إلى جانب افتتاح مكتب مساعدة ريادة الأعمال، الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى المملكة، بحضور مدير إدارة شؤون المحافظات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين المهندس عاطف العلاونة، ورئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين، وعدد من المسؤولين والفعاليات الرسمية والمجتمعية.

وجال الحضور في مرافق المبنى الجديد وأقسامه، واطلعوا على طبيعة الخدمات التي تقدمها المديرية للمواطنين، بما يسهم في تسهيل إجراءاتهم وتسريع إنجاز معاملاتهم، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة.

ورحب مدير مديرية صناعة وتجارة وتموين جرش المهندس محمد شعث براعي الحفل ومندوب وزارة الصناعة والتجارة والتموين والحضور، مستعرضاً أبرز أقسام المديرية والخدمات التي تقدمها للمراجعين، مؤكداً أهمية تطوير بيئة العمل بما يواكب احتياجات المواطنين ويسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع إنجاز المعاملات.

كما قدم شعث شرحاً حول مكتب مساعدة ريادة الأعمال، مبيناً دوره في مساعدة المواطنين والرياديين وتوفير المعلومات والإرشادات والتوجيهات المتعلقة بتأسيس المشاريع وتطويرها، بما يعزز ثقافة ريادة الأعمال ويدعم أصحاب الأفكار والمشاريع الناشئة.

من جانبه، أشاد محافظ جرش بالإنابة الدكتور محمد العوامرة بجهود وزارة الصناعة والتجارة والتموين في تطوير مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، مثمناً الدور الذي سيضطلع به مكتب مساعدة ريادة الأعمال في تقديم الدعم والإرشاد للرياديين ومساعدتهم في الوصول إلى المعلومات اللازمة لتأسيس مشاريعهم وتطويرها.

وثمّن العوامرة جهود كوادر مديرية صناعة وتجارة وتموين جرش، داعياً إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية، وتقديم الخدمات للمواطنين بأقصى درجات السرعة والكفاءة، بما ينسجم مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تحسين الخدمات وتسهيل الإجراءات.

ويأتي افتتاح المبنى الجديد ومكتب مساعدة ريادة الأعمال في إطار الجهود الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية في محافظة جرش، وتوفير بيئة عمل أكثر ملاءمة للمراجعين والموظفين، إلى جانب دعم الشباب والرياديين وتشجيعهم على إقامة مشاريع إنتاجية تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.