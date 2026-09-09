المجلس الأمني المحلي لمركز أمن جرش يناقش ظاهرة تسكع الطلبة والسلامة المرورية

خبرني - محمد شهاب

عقد المجلس الأمني المحلي لمركز أمن مدينة جرش اجتماعاً في قاعة المركز، بحضور رئيس مركز أمن مدينة جرش المقدم عامر الضمور، ورئيس فرع الشرطة المجتمعية الرائد معتصم الحراحشة، ومدير التربية والتعليم في جرش وائل العزام، وعدد من أعضاء المجلس.

وناقش الاجتماع عدداً من القضايا الأمنية والمجتمعية التي تهم أبناء المحافظة، وفي مقدمتها ظاهرة تسكع بعض الأشخاص والطلبة أمام مدارس الإناث، وسبل الحد منها، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية ومديرية التربية والتعليم وإدارات المدارس وأولياء الأمور.

وأكد المقدم الضمور أن الأجهزة الأمنية تتعامل بجدية مع الملاحظات والشكاوى التي ترد إلى مركز الأمن، مشيراً إلى أنه جرى ضبط عدد من الأشخاص الذين يتواجدون أمام المدارس، مؤكداً أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب متابعة حثيثة وتعاوناً مستمراً بين مختلف الجهات المعنية.

من جانبه، أوضح مدير تربية جرش وائل العزام أن ظاهرة التسكع أمام المدارس شهدت انخفاضاً مقارنة بالأعوام السابقة، إلا أنها ما تزال موجودة أمام عدد محدود من المدارس، مطالباً بزيادة الزيارات الميدانية والمتابعة لهذه المدارس.

وأشار العزام إلى أهمية دور إدارات المدارس في متابعة الحضور والغياب وتوجيه التنبيهات لأولياء الأمور في حال تكرار غياب الطلبة، مبيناً أن بعض الأشخاص الذين يتواجدون أمام المدارس ليسوا من طلبة المدارس وإنما من خارجها، الأمر الذي يستدعي مزيداً من التوعية والمتابعة.

وثمّن العزام جهود الشرطة المجتمعية وتعاونها المستمر مع مديرية التربية والتعليم ومدارس المحافظة، مؤكداً أهمية الشراكة بين المؤسسات الأمنية والتربوية والمجتمع المحلي للحد من السلوكيات السلبية وتعزيز بيئة تعليمية آمنة.

بدوره، دعا رئيس فرع الشرطة المجتمعية الرائد معتصم الحراحشة أعضاء المجلس الأمني المحلي إلى التعاون مع مديري المدارس، والتواصل مع ذوي الأشخاص الذين يتواجدون أمام مدارس البنات، ولفت أنظارهم إلى السلوكيات التي يقوم بها أبناؤهم، والعمل على معالجتها من خلال التوعية والمتابعة الأسرية.

كما بحث الاجتماع عدداً من القضايا المتعلقة بالأمن والسلامة المرورية، من بينها قيام بعض الأطفال بالتعلق أو التسلق على المركبات أثناء سيرها، وما يترتب على هذه الممارسات من مخاطر تهدد سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، مؤكدين ضرورة تكثيف حملات التوعية والرقابة للحد منها.

وفي ختام الاجتماع، ناقش أعضاء المجلس عدداً من القضايا والملاحظات المرتبطة بموضوعات الجلسة، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات، بما يسهم في رفع مستوى الأمن المجتمعي والحفاظ على سلامة الطلبة والمواطنين في محافظة جرش.