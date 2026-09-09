في المرحلة الاولى فقط .. الكويت تبدأ إنهاء خدمات 7019 معلما عربيا

خبرني - بدأت وزارة التربية في الكويت تنفيذ المرحلة الأولى من خطة لمعالجة فائض الكوادر التعليمية، وتشمل إنهاء خدمات نحو 7019 معلما ومعلمة من الكوادر المتعاقد معها من جنسيات عربية وأخرى مختلفة، في تخصصات أظهرت البيانات وجود فائض فيها عن الاحتياج الفعلي للمدارس.

وقالت الوزارة إن القطاعات المختصة باشرت اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة، على أن يتم إخطار المشمولين بإنهاء الخدمة عبر تطبيق "سهل" الحكومي، وفق النظم واللوائح والإجراءات الإدارية والقانونية المعتمدة، وبما يكفل حقوقهم الوظيفية. وأفادت صحيفة "القبس" الكويتية بأن عشرات من المعلمين الوافدين المشمولين بإنهاء الخدمات تلقوا إشعارات بعنوان "إخطار إنهاء عقد".

فائض يتجاوز 33 ألف معلم

بحسب بيان وزارة التربية، يبلغ إجمالي أعداد الهيئة التعليمية -من غير شاغلي الوظائف الإشرافية- نحو 91761 معلما ومعلمة، تشكل الكوادر الوطنية 70.6% منهم، مقابل 29.4% من الكوادر المتعاقد معها.