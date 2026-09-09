تراجع حاد للعملة الإيرانية.. الدولار عند 233 ألف تومان إيراني

خبرني - واصلت العملة الإيرانية تراجعها أمام الدولار الأميركي، يوم الأربعاء، مع تجاوز سعر العملة الأميركية حاجز 230 ألف تومان في السوق الحرة، وسط تقلبات حادة تزامنت مع تصاعد المواجهة العسكرية في المنطقة.

وبحسب بيانات سوق الصرف الإيرانية التي تابعتها وكالة شفق نيوز، وصل سعر بيع الدولار خلال تعاملات ظهر الأربعاء إلى نحو 233 ألف تومان، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 232,200 تومان، فيما بلغ سعر الشراء نحو 229,900 تومان.

ويعني ذلك ارتفاع الدولار بنحو 3,300 تومان، أو 1.44% مقارنة بسعر اليوم السابق البالغ 228,900 تومان، فيما تجاوزت مكاسب العملة الأمريكية أمام التومان 5% خلال أسبوع واحد.

وجاء الهبوط الجديد للعملة الإيرانية في وقت يتصاعد فيه التوتر العسكري بين إيران والولايات المتحدة، مع امتداد الهجمات إلى ناقلات النفط والمنشآت والممرات البحرية القريبة من مضيق هرمز.