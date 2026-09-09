الاحتلال يعتقل 3 عناصر من الشرطة الفلسطينية في رام الله

خبرني - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقال ثلاثة أفراد من الشرطة الفلسطينية بدعوى مخالفتهم صلاحياتهم بالعمل في مناطق تحت سيطرة إسرائيل بالضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل عناصر الشرطة الفلسطينية لضلوعهم في إقامتهم حاجز في منطقة "ج" بالقرب من بيتونيا غربي رام الله.

كما اتهم جيش الاحتلال عناصر الشرطة بتوقيف مواطن إسرائيلي والاعتداء عليه، ما اعتبره تجاوزا من قبل الأجهزة الأمنية لصلاحياتها بالعمل في هذه المناطق.

وقال الجيش الإسرائيلي "إن المنظومة الأمنية وصفت الحادث بأنه تجاوز خطير من جانب الأجهزة الفلسطينية عرض حياة المواطن الإسرائيلي للخطر وتخلله استخدام قوة عدوانية وشديدة ضده".

ويخضع أفراد الشرطة للتحقيق لدى قوات الأمن الإسرائيلية، وفق ما أفاد به الجيش الإسرائيلي.

ومناطق (ج) هي أكبر مناطق الضفة الغربية في فلسطين، وظلت لسنوات مطمع أقصى اليمين الإسرائيلي. وتشكلت وفق التقسيم الذي أفرزته اتفاقية أوسلو الثانية عام 1995، وتمثل 61% من مجموع أراضي الضفة.

وتسيطر السلطات الإسرائيلية على الإدارة المدنية والأمنية في مناطق (ج)، الأمر الذي مكنها من استغلال المنطقة من أجل التوسع في مشاريعها الاستيطانية، والتضييق على التجمعات السكانية الفلسطينية.

وتأتي الإيقافات في وقت تتزايد فيه التنديدات الدولية، لعنف المستوطنين وما ينظر إليه على نطاق واسع على أنه تقاعس من الحكومة الإسرائيلية عن التعامل مع الأمر.

ونددت الحكومة الإسرائيلية بأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، لكن نادرا ما يتم القبض على الجناة ومحاكمتهم.