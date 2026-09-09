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إيران تهدد أمريكا: سنرد بالشكل المناسب على أي عدوان

  • 09 أيلول 2026
  • 15:15
إيران تهدد أمريكا سنرد بالشكل المناسب على أي عدوان

خبرني - أعربت طهران عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي شنه الجيش الأمريكي على عدة ناقلات نفط إيرانية مساء الثلاثاء، مؤكدة أنها لن تترك أي أعتداء دون رد.

ووصفت الخارجية الإيرانية في بيان لها اليوم الأربعاء الهجمات الأمريكية بأنها انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي و"لا تمثل فقط تصعيدا خطيرا للتوتر في المنطقة، بل تشكل تهديدا واضحا للسلام والأمن الإقليمي والدولي".

وأشار البيان إلى أنه ردا على هذه الهجوم استهدفت القوات الإيرانية القواعد والمنشآت العسكرية الأمريكية الموجودة في الأردن، "والتي لا تزال توفر الدعم للاعتداءات العسكرية الأمريكية ضد إيران"، كما وجهت "ضربات دفاعية" إلى عدد من السفن الأمريكية.

وأكد البيان عزم إيران على الدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية، مشددا على أن القوات الإيرانية "لن تتردد في ممارسة حقها الأصيل في الدفاع المشروع، وسترد بحزم وبالشكل المناسب على أي عدوان عسكري من جانب العدو."

وجددت إيران الدعوة إلى المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة إزاء التصرفات الأمريكية باعتبارها تمثل انتهاكات جسيمة للسلام والأمن الدوليين.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني الليلة الماضية استهداف مدمرتين أمريكيتين وكذلك قاعدة الأزرق الجوية الأمريكية في الأردن بصواريخ باليستية، وذلك بعد قيام القوات المريكية بتدمير 5 ناقلات نفط إيرانية في مضيق هرمز في هجوم جاء بدوره ردا على استهداف الحرس الثوري سفينة تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال اليومين الأخيرين، حسب بيان لـ"سينتكوم".

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