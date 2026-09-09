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14.3 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

  • 09 أيلول 2026
  • 15:07
143 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

خبرني - بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأربعاء، 14.3 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 8.4 مليون سهم، نفذت من خلال 4585 عقدا.

وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق اليوم إلى 4093 نقطة، بانخفاض نسبته 0.3 بالمئة، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.94 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.42 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.03 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 110 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 37 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 35 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.

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