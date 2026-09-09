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الجولة الثانية من الدوري الأردني تنطلق الخميس

  • 09 أيلول 2026
  • 15:05
الجولة الثانية من الدوري الأردني تنطلق الخميس

خبرني  - تفتتح عند الساعة السابعة من مساء غد الخميس، منافسات الجولة الثانية من دوي المحترفين لكرة القدم.

ويلتقي غدا فريقا الجزيرة وشباب الأردن على استاد البتراء بمدية الحسين للشباب في مباراة متكافئة بين الطرفين.

وحقق الجزيرة فوزا كبيرا على الحسين إربد بنتيجة 5أهداف دون مقابل في أولى مباريات الدوري، فيما تعادل شباب الأردن مع الرمثا بنتيجة 1-1.

وتستكمل مباريات الجولة الجمعة بمواجهتين، فيلتقي الحسين إربد مع البقعة على استاد الملك عبد الله الثاني عند الساعة السادسة مساء، فيما يواجه الفيصلي نظيره دوقرة عند الساعة الثامنة والنصف مساء على استاد عمان الدولي.

وتختتم مباريات الجولة يوم السبت المقبل، عندما يواجه الرمثا نظيره العربي على استاد الملك عبد الله الثاني عند الساعة السادسة مساء، بينما يلتقي السلط مع الوحدات عند الساعة الثامنة والنصف مساء على استاد عمان الدولي.

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