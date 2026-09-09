مشروع لتركيب أنظمة الخلايا الشمسية لمباني بلدية الطفيلة

خبرني - دخلت بلدية الطفيلة الكبرى ضمن المرحلة الجديدة من مشروع تركيب أنظمة الخلايا الشمسية لمباني البلديات في إقليم الجنوب، في إطار برنامج وطني ينفذه صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، بدعم من وزارة البيئة والأمن الطاقي الإيطالية، بهدف خفض كلف استهلاك الكهرباء في البلديات وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة.

وأكد رئيس لجنة بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور محمد الكريمين، أهمية المشروع في تقليل الأعباء المالية المترتبة على فواتير الكهرباء وخفض الكلف التشغيلية للبلدية، بما يتيح توجيه جزء من الموارد المالية نحو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية.

وقال إن الانتقال إلى تنفيذ المشروع في بلديات إقليم الجنوب، عقب استكمال مرحلته في إقليم الشمال، يعكس حرص الحكومة على توسيع نطاق الاستفادة من حلول الطاقة المتجددة، والاستثمار في مشاريع مستدامة تسهم في تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.

وبحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية، يستهدف المشروع 104 بلديات من خلال تركيب أنظمة خلايا شمسية لـ188 مبنى بلديا، باستطاعة إجمالية تقارب 3.4 ميغاواط، فيما يقدر الوفر المتحقق من فاتورة الكهرباء بنحو 550 ألف دينار سنويا، وخفض الانبعاثات الكربونية بنحو 3838 طنا من ثاني أكسيد الكربون سنويا.

كما يتضمن المشروع تدريب وتأهيل أكثر من 550 من كوادر البلديات، بما يعزز جاهزيتها لإدارة وتشغيل أنظمة الطاقة الشمسية بكفاءة واستدامة.