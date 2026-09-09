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الأردن .. حبس طبيب أسنان بعد إدانته بثلاثة جرائم بحق طفل

  • 09 أيلول 2026
  • 14:31
الأردن حبس طبيب أسنان بعد إدانته بثلاثة جرائم بحق طفل

خبرني – أدانت محكمة صلح جزاء غرب عمّان طبيب أسنان في العشرينيات من عمره بثلاثة جرائم، إثر شكوى تقدم بها والد طفل كان يتلقى العلاج لديه.

وبحسب القضية، تعرّف الطبيب على الطفل أثناء مراجعته مركزًا صحيًا لعلاج أسنانه برفقة والدته، وطلب حسابه على تطبيق «سناب شات»، ليستمر التواصل بينهما لنحو أسبوعين، قبل أن يخرجا معًا عدة مرات بمركبة الطبيب، وتناولا الكنافة والسحلب وذهبا لمشاهدة مباراة.

وخلال التحقيقات، ظهرت رسائل ومحادثات وفيديوهات اعتبرتها المحكمة منافية للحياء وغير مناسبة لعمر الطفل. كما أفاد الطفل أمام المحكمة بأن الطبيب أرسل له رسائل وفيديوهات، وأنه خلال وجودهما في المركبة مدّ الطبيب يده إلى منطقة أسفل ظهره بين البنطال والبلوزة، ما دفعه لإبعاد يده ومغادرة المركبة.

وأنكر الطبيب التهم المسندة إليه، فيما قررت المحكمة إدانته بجرائم المداعبة المنافية للحياء، وتوجيه عبارات منافية للحياء، وعرض فعل منافٍ للحياء عبر الوسائل الإلكترونية.

وحُكم عليه بدايةً بالحبس سنة عن جرم المداعبة، ثم خُفضت العقوبة إلى 6 أشهر لإعطائه فرصة لإصلاح نفسه، فيما صدر بحقه حكم بالحبس 6 أشهر عن كل من الجرمين الآخرين، وجرى تنفيذ العقوبة الأشد، لتصبح العقوبة النهائية الحبس 6 أشهر والرسوم.

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