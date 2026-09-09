القرعان : تعديلات جوهرية مرتقبة على نظام فئات رخص القيادة في الأردن

خبرني - كشف مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، العميد المهندس عمر القرعان، عن وجود تعديلات جوهرية قيد الإعداد ستطرأ على نظام فئات رخص القيادة في المملكة، وذلك بهدف إعادة هيكلة الفئات وتنظيمها بما يتناسب مع المستجدات والتطورات الحديثة.

وأوضح العميد القرعان خلال اجتماع مع لجنة الخدمات والنقل النيابية الاربعاء، أن الأردن يضم حالياً نحو 3 ملايين رخصة قيادة صادر جزء منها انسجاماً مع خطة التحول الرقمي وتحديث أشكال الوثائق الرسمية. كما أشار إلى وجود توجه جاد نحو التحول الإلكتروني الكامل في الفحوصات، حيث تعمل الإدارة في مراحلها شبه النهائية على مشروع الفحص العملي الذكي والآلي للتخلي عن التقييم البشري المباشر، إضافة إلى أتمتة الفحص النظري ومراقبة الحصص التدريبية تقنياً.

وفي سياق أرقام السلامة والأداء، أشار القرعان إلى ارتفاع عدد الرخص الممنوحة خلال الشهور الستة الماضية إلى 30.800 رخصة مقارنة بـ 23 ألفاً للفترة ذاتها من العام الماضي، مع ارتفاع نسبة النجاح في امتحان القيادة من 25% إلى 35%، لافتاً إلى أن 14% من المتقدمين ينجحون من المرة الأولى.

واوضح القرعان أن حامل رخصة الفئة السادسة يجب أن يمتلك خبرة لا تقل عن سنتين، بهدف حماية الركاب ومستخدمي الطريق، مشيرًا إلى وجود 4870 حافلة في الأردن، فيما يبلغ عدد السائقين المرخصين ضمن الفئة السادسة 14200 سائق، منهم 12700 سائق تسمح أعمارهم بممارسة القيادة.

وأضاف القرعان أن عدد الشاحنات في الأردن التي تحتاج إلى سائقين من الفئة السادسة يبلغ نحو 21 ألف شاحنة، مقابل 76 ألف سائق مرخص لقيادة الشاحنات، مبينًا أن نظام فئات الرخص يخضع حاليًا للدراسة تمهيدًا لإجراء تعديلات جوهرية عليه وإعادة هيكلته بما يتواءم مع حاجات المجتمع ويضع شروط السلامة في المقام الأول.

وحول الشائعات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إعادة الفحص العملي عشرات المرات، أكد مدير إدارة الترخيص عدم صحة هذه الإدعاءات. وفيما يتعلق بالقواعد الميدانية، شدد على حظر سير الدراجات الهوائية الكهربائية في الشوارع مع المركبات، مع التذكير بالسماح بتظليل زجاج المركبات الجانبي بنسبة 50% فقط وحظر تظليل الزجاج الأمامي بالكامل حفاظاً على السلامة العامة.