اللواء الحراسيس: سلاح الجو الملكي ركيزة الدفاع عن الوطن

خبرني - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس، الأربعاء، قيادة سلاح الجو الملكي، وكان في استقباله قائد السلاح.

واستمع اللواء الركن الحراسيس، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، إلى إيجاز قدّمه قائد سلاح الجو الملكي، تناول أبرز المهام والواجبات العملياتية والتدريبية، ومستوى الجاهزية الذي تتمتع به تشكيلات ووحدات السلاح، والجهود المبذولة في تنفيذ الواجبات الوطنية في ظل الظروف والتطورات الإقليمية.

وتضمن الإيجاز عرضاً للخطط والبرامج الرامية إلى تطوير القدرات العملياتية والفنية، ورفع كفاءة الطواقم، بما يواكب مسيرة التحديث والتطوير في القوات المسلحة الأردنية، ويضمن التعامل مع مختلف المتطلبات بكفاءة واحترافية.

وفي سياق متصل، زار رئيس هيئة الأركان المشتركة قاعدة الشهيد موفق السلطي الجوية، واستمع إلى إيجاز حول المهام العملياتية التي تنفذها القاعدة، ودورها في حماية سماء الوطن، ومستوى استعدادها لتنفيذ الواجبات الموكلة إليها.

وأكد اللواء الركن الحراسيس أن سلاح الجو الملكي يمثل ركيزة أساسية في منظومة الدفاع الوطني، مشدداً على ضرورة المحافظة على أعلى درجات الجاهزية، ومواصلة التدريب والتأهيل والتحديث، والاستثمار في القدرات البشرية والفنية والتكنولوجية.

وفي ختام الزيارة، أشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة بالمستوى المتقدم من الكفاءة والاحترافية الذي وصل إليه سلاح الجو الملكي، وبالجهود التي يبذلها منتسبوه في تنفيذ مختلف المهام والواجبات، بما يسهم في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره.