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سحب قرعة بطولة غرب آسيا لكرة القدم للناشئين

  • 09 أيلول 2026
  • 14:18
سحب قرعة بطولة غرب آسيا لكرة القدم للناشئين

خبرني - سحبت اليوم الأربعاء، قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة عشرة للناشئين، التي يستضيفها الاتحاد الأردني لكرة القدم، في العقبة من 26 أيلول وحتى 5 تشرين الأول المقبل، ووضعت القرعة المنتخب الوطني ت17 عاما في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبي الإمارات وعُمان، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات اليمن، لبنان، سوريا، وفلسطين.

وحسب نظام البطولة، يلعب الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي.

ويتطلع الاتحاد الأردني لكرة القدم من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني ت17، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم، للمضي قدماً في الاستحقاقات المقبلة.

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