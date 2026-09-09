(سأصوت له 100 مرة).. زيدان يحسم موقفه من ميسي

خبرني - وجه أسطورة ريال مدريد والكرة الفرنسية زين الدين زيدان رسالة دعم قوية إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في سباق التتويج بالكرة الذهبية لعام 2026.

وأشاد زيدان بقدرة ميسي على الحفاظ على مستواه وتأثيره الكبير داخل الملعب، معتبرا أن استمرار النجم الأرجنتيني ضمن نخبة لاعبي العالم في سن الـ39 يمثل إنجازا استثنائيا بحد ذاته.

وقال زيدان، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "كنت سأصوت لميسي 100 مرة"، مضيفا: "أعتقد أن الناس لا يدركون حقا مدى روعة أن تظل واحدا من أفضل اللاعبين في العالم وأنت في التاسعة والثلاثين من عمرك".

حجز ميسي مكانه ضمن قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2026، بعد موسم مميز مع إنتر ميامي والمنتخب الأرجنتيني.

وخلال موسم 2025-2026، سجل صاحب الـ39 عاما 45 هدفا وصنع 30 تمريرة حاسمة خلال 49 مباراة، ليساهم في قيادة إنتر ميامي إلى لقب الدوري الأمريكي.

كما واصل تألقه مع منتخب الأرجنتين، مسجلا 8 أهداف خلال مشوار الفريق نحو نهائي كأس العالم 2026.

لم يكتف زيدان بإبداء دعمه لميسي في سباق الكرة الذهبية، بل ذهب أبعد من ذلك عندما تحدث عن الجدل حول هوية أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم.

وقال المدرب السابق لريال مدريد: "لن أتفاجأ إذا فاز ميسي بالجائزة. وإذا كان أي شخص لا يزال لديه شكوك حول أفضل لاعب على الإطلاق، فبكل صراحة، هذا الشخص لا يفهم كرة القدم".

ويدخل ليونيل ميسي سباق الكرة الذهبية 2026 وهو صاحب الرقم القياسي التاريخي في عدد مرات الفوز بالجائزة، برصيد 8 كرات ذهبية، متفوقًا على غريمه السابق كريستيانو رونالدو صاحب 5 ألقاب.

وتوج النجم الأرجنتيني بالجائزة أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 في هيمنة غير مسبوقة، قبل أن يعود للفوز بها في 2015 و2019 و2021 و2023. وكان تتويجه الأخير في 2023 عقب قيادته الأرجنتين إلى لقب كأس العالم 2022.

وفي نسخة 2026، يسعى ميسي إلى تعزيز رقمه القياسي وإضافة كرة ذهبية تاسعة إلى خزائنه، بعدما أصبح في السنوات الأخيرة أول لاعب يصل إلى ثمانية ألقاب في تاريخ الجائزة.

ورغم انتقاله إلى إنتر ميامي ومغادرته كرة القدم الأوروبية في 2023، لا يزال ميسي يحافظ على حضوره بين كبار نجوم اللعبة، بعدما تجاوز حاجز 1000 مباراة مع الأندية والمنتخب، وفقا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.