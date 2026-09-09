*
الجمعة: 11 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

السفارة الاميركية في عمان تعرض خردوات للبيع

  • 09 أيلول 2026
  • 14:02
السفارة الاميركية في عمان تعرض خردوات للبيع

خبرني - اعلنت السفارة الأميركية في عمّان عن تنظيم مزاد علني إلكتروني، وذلك ضمن إجراءاتها الدورية لإدارة الممتلكات.

ويشمل المزاد ، كراسي ، واطقم كنب ، ودراجات هوائية ، وطابعات ، وغيرها من الأثاث والأدوات الكهربائية.

وسيكون المزاد متاحاً لخمسة ايام اعتباراً من 9 أيلول 2026، وسيتم عرض تاريخ ووقت إغلاق كل مجموعة من المعروضات في أعلى صفحة المزاد الخاصة بها.

ودعت السفارة الراغبين بالمشاركة إلى التسجيل وزيارة الصفحة الرئيسية للمزاد الإلكتروني للاطلاع على تفاصيل المزاد، بما في ذلك إجراءات التسجيل، وطرق الدفع، وتعليمات استلام الممتلكات.

 لمزيد التفاصيل، يرجى زيارة الصفحة الرئيسية للمزاد الإلكتروني اضغط هنا

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

ذوو الطفل إلياس يصفحون عن سائقة الحافلة - تفاصيل العطوة
ذوو الطفل إلياس يصفحون عن سائقة الحافلة - تفاصيل العطوة
  • 2026-09-11 00:45
صناعيو إربد يحسمون انتخابات الغرفة بالتزكية
صناعيو إربد يحسمون انتخابات الغرفة بالتزكية
  • 2026-09-10 23:10
العيسوي يطمئن على مصابي حادث حافلة المكلفين بخدمة العلم
العيسوي يطمئن على مصابي حادث حافلة المكلفين بخدمة العلم
  • 2026-09-10 22:54
العساف: 98.7% دقة المخالفات.. و1137 بلاغا عبر
العساف: 98.7% دقة المخالفات.. و1137 بلاغا عبر "سند" خلال 48 ساعة
  • 2026-09-10 21:14
انخفاض وفيات حوادث السير 6% في الأردن خلال النصف الأول من 2026
انخفاض وفيات حوادث السير 6% في الأردن خلال النصف الأول من 2026
  • 2026-09-10 21:01
إدارة السير: تغيير مسرب مفاجئ من سائق شاحنة السبب المباشر لحادث الصحراوي
إدارة السير: تغيير مسرب مفاجئ من سائق شاحنة السبب المباشر لحادث الصحراوي
  • 2026-09-10 20:43