السفارة الاميركية في عمان تعرض خردوات للبيع

خبرني - اعلنت السفارة الأميركية في عمّان عن تنظيم مزاد علني إلكتروني، وذلك ضمن إجراءاتها الدورية لإدارة الممتلكات.

ويشمل المزاد ، كراسي ، واطقم كنب ، ودراجات هوائية ، وطابعات ، وغيرها من الأثاث والأدوات الكهربائية.

وسيكون المزاد متاحاً لخمسة ايام اعتباراً من 9 أيلول 2026، وسيتم عرض تاريخ ووقت إغلاق كل مجموعة من المعروضات في أعلى صفحة المزاد الخاصة بها.

ودعت السفارة الراغبين بالمشاركة إلى التسجيل وزيارة الصفحة الرئيسية للمزاد الإلكتروني للاطلاع على تفاصيل المزاد، بما في ذلك إجراءات التسجيل، وطرق الدفع، وتعليمات استلام الممتلكات.

لمزيد التفاصيل، يرجى زيارة الصفحة الرئيسية للمزاد الإلكتروني اضغط هنا