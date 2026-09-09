بالجرم المشهود .. ضبط عراقي يبيع لحم خنازير برية للمواطنين

خبرني - أعلنت قوة أمنية في محافظة النجف العراقية ضبط شخص بتهمة صيد خنازير برية وبيع لحومها للمواطنين والمطاعم على أنها لحوم مفرومة، محققة أرباحا مالية من العملية.

وقال مصدر أمني إن القوة ألقت القبض على المتهم بالجرم المشهود، وعثرت بحوزته على عدد من الخنازير البرية، فضلا عن كميات من اللحوم المجهزة للفرم والتوزيع.

وأضاف المصدر أن المتهم كان يصطاد الخنازير البرية ثم يجهز لحومها لبيعها على أنها "لحم مثروم" وهو تعبير محلي يقصد به اللحم المفروم، من دون الإشارة إلى طبيعتها الحقيقية.

وأوضح أن الجهات المختصة تحفظت على الحيوانات واللحوم المضبوطة وصادرتها، فيما أحيل المتهم إلى القضاء لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

ولم يصدر، حتى الآن، إعلان رسمي بشأن نتائج الفحوص الصحية أو عدد الجهات التي يشتبه في تلقيها اللحوم، بينما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات القضية ومسار توزيع الكميات المضبوطة.