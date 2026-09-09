وزير الدفاع الباكستاني : هجمات الحوثيين على السعودية قد تؤدي إلى تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك

خبرني - قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، إن "اتفاقية مكة" تتيح لأطرافها الرد بشكل جماعي في حال تعرض أحدهم لهجوم، مشيرا إلى الالتزام بموجب "اتفاقية مكة" في حال وقوع أي عدوان.

وأضاف "آصف"، وفق ما أوردت "الشرق"، أن أي هجوم على السعودية أو أحد أعضاء "اتفاقية مكة" قد يفعل الاتفاقية، حيث سيعتبر هجوما على جميع الدول الموقعة.

وشدد وزير الدفاع الباكستاني، قائلا: "على الحوثيين إدراك أن أفعالهم قد تؤدي إلى تفعيل "اتفاقية مكة للدفاع المشترك".

الجدير بالذكر أن المملكة وتركيا وباكستان وقعت "اتفاقية مكة" للدفاع المشترك، التي تؤسس لإطار ثلاثي للتعاون الدفاعي، وتنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث يُعد هجومًا على الجميع، في خطوة تستهدف تعزيز الردع المشترك ودعم الأمن والاستقرار.

وجاء توقيع الاتفاقية خلال قمة مكة المكرمة للدفاع المشترك، التي عقدت في مكة المكرمة، حيث وقعها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف.

وبحسب البيان الصادر في الـ7 من أغسطس الماضي، تهدف الاتفاقية إلى تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، إلى جانب تطوير جميع أوجه التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث، بما يعزز أمنها المشترك.