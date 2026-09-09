خبرني - قرر مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية عزمي محافظة الموافقة على زيادة أعداد الطلبة المقرر قبولهم في تخصصي الطب وطب الأسنان في الجامعات الأردنية للعام الجامعي 2026-2027، حيث شملت هذه الزيادة الأعداد المقرر قبولها في كل من البرنامجين العادي والموازي في الجامعات الرسمية، إضافةً إلى الأعداد المقرر قبولها في الجامعات الخاصة.

وأكد مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية بأن هذا القرار يأتي في إطار المراجعات الدورية التي يقوم بها للطاقات الاستيعابية للجامعات في مختلف التخصصات، مع الأخذ بعين الاعتبار تحقيق معايير الاعتماد الخاص.

ويهدف هذا القرار إلى الحد من توجه الطلبة الأردنيين لدراسة التخصصات الطبية خارج الأردن حفاظاً على نوعية الخريجين من خلال توفير فرص أكبر للدراسة في الجامعات الأردنية التي حققت سمعةً متميزةً في هذا المجال، كما يهدف أيضاً إلى توفير موارد مالية ينفقها الطلبة على الدراسة خارج الأردن، وفي هذا المجال يدرس المجلس رفع الحد الأدنى لمعدل القبول لدراسة التخصصات الطبية خارج الأردن.

وحسب هذا القرار سيتم زيادة العدد المقرر للقبول في تخصص الطب ضمن البرنامج العادي في الجامعات الرسمية إلى (840) طالب وطالبة بدلاً من (640) طالب وطالبة، كما سيتم زيادة العدد المقرر للقبول في تخصص طب الأسنان إلى (400) طالب وطالبة بدلاً من (320) طالب وطالبة، كما سيتم زيادة النسبة المخصصة لقبول الطلبة ضمن البرنامج الموازي، أما في الجامعات الخاصة فسيتم زيادة أعداد الطلبة المقرر قبولهم في تخصصي الطب وطب الأسنان بواقع (20) طالب في كل تخصص في كل جامعة.