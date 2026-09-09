إلغاء نحو 1100 رحلة جوية بسبب خلل فني في مطارات في بريطانيا

خبرني - أُلغيت حوالى 1100 رحلة جوية من المطارات البريطانية وإليها الثلاثاء بسبب ما وصفته هيئة مراقبة الحركة الجوية بأنه "خلل فني"، في أحدث عطل يتسبب باضطرابات في حركة الطيران.

وبحلول الساعة 20:00 (19:00 بتوقيت غرينتش)، بلغ عدد الرحلات الملغاة من المطارات البريطانية وإليها 1055 رحلة، بحسب موقع "فلايت رادار 24" المتخصص في تتبع حركة الطيران.

وجاء في منشور لهيئة مراقبة الحركة الجوية البريطانية عبر منصة إكس: "تمّت معالجة الخلل في نظامنا، وعادت عملياتنا إلى طبيعتها، ونحن نعمل بأقصى ما يمكن لتقليص تراكم الرحلات".

واعتذر رئيس الهيئة مارتن رولف، وصرّح لبي بي سي بأنه سيتم إجراء تحقيق كامل في ما حدث من خطأ، بعدما قال إن حل المشكلة استغرق "وقتاً أطول مما كنا نأمل".

ويأتي هذا العطل في أعقاب خلل فني أدى في يوليو/تموز من العام الماضي إلى إلغاء عشرات الرحلات من وإلى المملكة المتحدة، ما أثار غضب مسؤولي شركات الطيران.

وشهدت البلاد عام 2023 أسوأ عطل في أنظمة مراقبة الحركة الجوية منذ نحو عقد، ما أدى إلى تأخير أو إلغاء مئات الرحلات وتأثّر أكثر من 700 ألف مسافر.

وأكد مطار هيثرو، الأكبر والأكثر ازدحاماً في بريطانيا والواقع غرب لندن، أنه من بين المطارات المتأثرة بالعطل الثلاثاء، إلى جانب مطار غاتويك جنوب العاصمة.

ومن المتوقع استمرار تأخير الرحلات الجوية يوم الأربعاء بعد أن تسببت مشكلة في مراقبة الحركة الجوية Nats في إلغاء مئات الرحلات الجوية في جميع أنحاء المملكة المتحدة.