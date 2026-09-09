أمل نصير مديرًا عامًّا لمركز التوثيق الملكيّ الأردنيّ الهاشميّ

خبرني - صادق الأمير علي بن نايف رئيس مجلس أمناء المركز على قرار المجلس بتعيين الأستاذة الدكتورة أمل نصير مديرًا عامًّا لمركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي؛ وذلك في إطار تعزيز مسيرة المركز في مجالات التوثيق والدراسات وحفظ الذاكرة الوطنية والتراث الوثائقي الأردني

وتتمتع الكاتبة الدكتورة نصير بخبرة أكاديمية وإدارية واسعة؛ إذ شغلت عددًا من المواقع القيادية في مؤسسات التعليم العالي، من أبرزها مساعدة رئيس جامعة اليرموك، ومديرة مركز اللغات فيها، ونائب عميد شؤون الطلبة، ومديرة دائرة الرعاية الطلابية، كما كانت أول عميدة شؤون طلبة في الجامعات الأردنية، وترأست تحرير جريدة طلبة جامعة اليرموك

وشغلت كذلك مواقع وطنية وأكاديمية متعددة، من بينها نائب وزير التربية والتعليم في رئاسة الجمعية العمومية للجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم، وعضوية عدد من مجالس أمناء الجامعات واللجان الوطنية والأكاديمية، منها لجنة الموارد البشرية، إلى جانب مشاركتها في لجان علمية وتحكيمية وبحثية

وللدكتورة نصير إسهامات علمية وثقافية متنوعة، تشمل الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة، ونشر عشرات الأبحاث والدراسات، وتأليف خمسة كتب في قضايا المرأة والأسرة والأدب والنقد، فضلًا عن مشاركاتها في مؤتمرات وندوات داخل الأردن وخارجه، وكتابتها في القضايا الاجتماعية والسياسية والعلمية

وحصلت الدكتورة نصير على عدد من الجوائز والتكريمات تقديرًا لإسهاماتها الأكاديمية والاجتماعية، من بينها جوائز عربية، من مثل: لقب المرأة النموذج الصادر عن حملة الأيادي البيضاء التي أشرف عليها اتحاد المنتجين العرب لأعمال التلفزيون العربي بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وجائزة المرأة المثالية من دولة الكويت، وشهادة مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، إضافة إلى تكريمات من مؤسسات أكاديمية وثقافية داخل الأردن وخارجه

وعملت الدكتورة أمل نصير لسنوات طويلة في جامعة اليرموك والجامعة الأردنية، وهي الآن أستاذة زائرة في جامعة البلقاء التطبيقية، كما جرى تعيينها مؤخَّرًا عضوًا في مجلس أمناء الجامعة الأردنية ويأتي تعيين الدكتورة نصير بما تمتلكه من خبرة أكاديمية وإدارية وثقافية لتعزيز دور مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي في خدمة البحث العلمي، وصون الوثائق والمصادر التاريخية، وإبراز جوانب التاريخ والذاكرة الوطنية الأردنية